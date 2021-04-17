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Недостижимо для голкипера. ВИДЕО красивого гола Пыняшко в ворота Десны
Прямо за шиворот
ffz.org/Автор невідомий
В начале второго тайма матча между "Минаем" и "Десной" закарпатцы утроили свое преимущество. Анатолий Нуриев к дублю в свой актив записал еще и результативную передачу. Однако он только отдал короткий пас на Пыняшка, а тот уже сам протянул мяч, вошел в штрафную и с довольно неудобного угла попал в девятку.
Этот гол стал для Пыняшка вторым в текущем чемпионате, а ассист для Нуриева - первым.
Черниговцы смогли отквитать один гол усилиями Имерекова, однако подопечные Цымбала довели
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