Вышли играть в темпе, б***ь, 40-летних ребят. Белик эмоционально раскритиковал Луиша Каштру

Бывший форвард донецкого "Шахтера", а сейчас эксперт телеканалов "Футбол" Алексей Белик эмоционально прокомментировал интервью главного тренера горняков Луиша Каштру после поражения от "Динамо".

"Мне так тяжело критиковать Каштру. Вот серьезно. Почему? Потому что ему начинаешь задавать вопросы про шахматную партию в футболе, а он сразу вдается в какую-то философию.

Ну какие шахматы? У вас игра за чемпионство. Тут надо играть в "Чапаева", а потом там уже и шахматы. Или в домино козла забить. Ёлки-палки!

А мы вышли играть в темпе, б***ь, 40-летних и 50-летних ребят. Какие шахматы? Я не увидел сегодня борьбы от Шахтера. Ну когда матч Шахтера и Динамо заканчивался с четырьмя желтыми карточками?

У Шахтера всегда был кубковый характер. А потом уже шахматы и бразильская философия", - сказал Белик в эфире телеканала Футбол 1.