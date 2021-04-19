Денисов: Матч Ворскла - Заря получился куда ярче, чем встреча Шахтера и Динамо

Директор телеканалов "Футбол" Александр Денисов прокомментировал победу "Ворсклы" над "Зарей" (4:2) в матче 22-го тура УПЛ.

"Если вынести за скобки матч "Шахтер" – "Динамо", то игра в Полтаве могла претендовать на статус центральной в отчетном туре. Собственно, по содержанию этот матч получился куда ярче, чем встреча "Шахтера" и "Динамо".

Кто сделал ставку до начала сезона, что Владислав Кулач выиграет гонку бомбардиров, сейчас уже подсчитывает потенциальный доход, который позволит ему до конца жизни вообще не работать. Хет-трик Кулача в матче с "Зарей" вывел его в единоличные лидеры бомбардирской гонки.

Ближайшие конкуренты Цыганков и Нуриев имеют на три мяча меньше, что в условиях нынешней черепашьей гонки, где 10 голов – и ты уже лидер, 13 мячей – это достаточно большой отрыв", - сказал Денисов.