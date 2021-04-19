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Денисов: Матч Ворскла - Заря получился куда ярче, чем встреча Шахтера и Динамо

Премьер-лига
(1 голосов)

И Кулач - главный голеадор

Денисов: Матч Ворскла - Заря получился куда ярче, чем встреча Шахтера и Динамо

Фото: ФК Ворскла/Автор неизвестен

Новина українською

Директор телеканалов "Футбол" Александр Денисов прокомментировал победу "Ворсклы" над "Зарей" (4:2) в матче 22-го тура УПЛ.

"Если вынести за скобки матч "Шахтер" – "Динамо", то игра в Полтаве могла претендовать на статус центральной в отчетном туре. Собственно, по содержанию этот матч получился куда ярче, чем встреча "Шахтера" и "Динамо".

Кто сделал ставку до начала сезона, что Владислав Кулач выиграет гонку бомбардиров, сейчас уже подсчитывает потенциальный доход, который позволит ему до конца жизни вообще не работать. Хет-трик Кулача в матче с "Зарей" вывел его в единоличные лидеры бомбардирской гонки.

Ближайшие конкуренты Цыганков и Нуриев имеют на три мяча меньше, что в условиях нынешней черепашьей гонки, где 10 голов – и ты уже лидер, 13 мячей – это достаточно большой отрыв", - сказал Денисов.

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В статье: Ворскла (Полтава) Заря (Луганск) Александр Денисов Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Владислав Кулач
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (1)
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Olegyurchak (Хмельницький )
19.04.2021 в 18:58
А этот все в конвульсиях бьётся. Никак не угомонится.
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