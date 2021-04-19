Директор Александрии: В случае санкций УЕФА из Суперлиги может получиться такой чемпионат, как в так называемых ДНР или ЛНР

Директор "Александрии" Дмитрий Китаев поделился мнением о создании европейской Суперлиги .

– В этой ситуации сейчас больше вопросов, чем ответов. Насколько будет бардак: 2 компании -15 клубов и УЕФА – и одни и вторые выступают с позиции силы. 15 команд говорят, что им больше никто не нужен, что они хотят сами зарабатывать деньги и делить между собой. А УЕФА начнет запрещать внутренним ассоциациям эти команды допускать к чемпионату. Точно то же будет происходить и с футболистами. О чем тут можно говорить?

Изначально нужно было садиться – общаться, договариваться, как-то сводить эти чемпионаты. Одни вопросы и бардак.

Тут дело в том, что не будет Лиги чемпионов. Она будет, но если посмотреть на список этих 15 клубов, то это, грубо говоря, все топовые команды. Соответственно они уходят с ЛЧ и ЛЕ. Это обесценить и Лигу чемпионов, и Лигу Европы.

А в то же время представьте ситуацию, что УЕФА запретит игрокам, которые принимают участие в Суперлиге, выступать в сборных. Это чемпионат мира, Евро – тоже будет бардак сумасшедший.

Непонятна вся эта история. Если бы это все происходило в более цивилизованном формате... А сейчас, грубо говоря, у нас был монополист на проведение топового чемпионата и не было никаких альтернатив. И соответственно деньги они делили, как хотели.

И вот 15 клубов говорят, что хотят больше денег, хотят больше зарабатывать: "Давайте сделаем свое, не будем никому отдавать, а будем сами себе зарабатывать". Без денег же никуда, вся эта история ради денег пишется. Ради денег и зрелища.

Но когда и одни, и другие не хотят идти ни на какие компромиссы, садиться за стол переговоров, то и получается, что говорят с позиции силы.

Мы сейчас будем наблюдать противостояние двух монстров. Возьмите 15 топ-клубов, суммируйте их стоимость, и вы получите, наверно, самую жирную организацию в мире. А с другой стороны УЕФА – тоже очень серьезная организация, которая всегда была единственной в Европе на чаше весов. Это управленец европейского футбола.

Тут 15 команд сказали, что мы с вами сейчас попрощаемся. Ну как это так? Это удар по самолюбию, это имиджевые потери, финансовые потери.

- Не кажется вам, что УЕФА с помощью санкций сможет всю эту историю потушить?

– Они сейчас дают элементарный информационный повод, что игрокам, которые будут играть в этих командах, будет закрыт доступ к сборным. И это уже большой минус. Плюс еще пошли дальнейшие санкции:регистрация игроков и так далее.

По сути мы можем получить такой чемпионат, как в так называемых ДНР или ЛНР – закрытый клуб, который сам себе потихонечку зарабатывает деньги. Готовы ли футболисты идти на этот риск? Игрок может сыграть там один сезон, а потом не попасть в команду, а обратной дороги может уже не быть. Поэтому вопрос с футболом может быть закрыт.

Это две компании, которые разговаривают с позиции силы, и одна, и вторая. Вопросов много. Думаю, мы пока не знаем до конца всей информации – что планируют и одни, и вторые. Сейчас будет шахматная партия.