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В комнате с президентом Ингульца взорвалась граната

Премьер-лига
(2 голосов)

Но Поворознюк остался невредим

В комнате с президентом Ингульца взорвалась граната

Новина українською

Криминальные новости поступили из Петрово.

Как сообщила местный журналист Оксана Лищенюк, в комнате, где находился президент "Ингульца" Александр Поворознюк взорвалась граната.

Впрочем, по уточненной информации Football Hub, Поворознюк остался невредимым, при этом пострадал его партнер по бизнесу, который получил ранения в руку.

Отмечается, что встреча, на которой произошел взрыв, не была связана с футболом. Также известно, что взрыв произошел не в офисе футбольного клуба "Ингулец".

Эту информации в комментарии "Трибуне" подтвердил и сам Поворознюк:

"Не знаю, покушение ли это, но бомба взорвалась в комнате, где мы были втроем".

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В статье: Ингулец (Петрово) Александр Поворознюк
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Источник:
Football Hub

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Комментарии (6)
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download1 (huyersk)
20.04.2021 в 23:05
граната сама зайшла до кімнати та вибухнула? Це стаття чи загадка, де нам запропановано задіяти всю свою уяву та накалякати під "новиною" свою версію послідовності подій з ключовими словами "граната" , "вибухнула", "кімната", "президент Ігнульця" ? Ну що за пи**ць ви пишите?
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+1
0
Olegyurchak (Хмельницький )
20.04.2021 в 23:02
Учебная?
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0
0
avatar
simargl (Чернигов)
20.04.2021 в 22:48
Ой, чего только там в селе по кабинетам не валяется ... просроченная наверное...
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0
0
magnum power (БОМЖ)
20.04.2021 в 22:41
ультрас Ингульца - против Суперлиги!
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0
0
alex 66 (Кременчуг)
20.04.2021 в 22:17
Свиней не подiлили чи шо?)))
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+2
0
aleks68
20.04.2021 в 22:17
слишком много знает и мелет языком.первое предупреждение???
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0
0


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