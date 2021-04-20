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В комнате с президентом Ингульца взорвалась граната
Но Поворознюк остался невредим
Криминальные новости поступили из Петрово.
Как сообщила местный журналист Оксана Лищенюк, в комнате, где находился президент "
Впрочем, по уточненной информации Football Hub, Поворознюк остался невредимым, при этом пострадал его партнер по бизнесу, который получил ранения в руку.
Отмечается, что встреча, на которой произошел взрыв, не была связана с футболом. Также известно, что взрыв произошел не в офисе футбольного клуба "Ингулец".
Эту информации в комментарии "Трибуне" подтвердил и сам Поворознюк:
"Не знаю, покушение ли это, но бомба взорвалась в комнате, где мы были втроем".
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