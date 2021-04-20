В комнате с президентом Ингульца взорвалась граната

Криминальные новости поступили из Петрово.

Как сообщила местный журналист Оксана Лищенюк, в комнате, где находился президент " Ингульца " Александр Поворознюк взорвалась граната.

Впрочем, по уточненной информации Football Hub, Поворознюк остался невредимым, при этом пострадал его партнер по бизнесу, который получил ранения в руку.

Отмечается, что встреча, на которой произошел взрыв, не была связана с футболом. Также известно, что взрыв произошел не в офисе футбольного клуба "Ингулец".

Эту информации в комментарии "Трибуне" подтвердил и сам Поворознюк: