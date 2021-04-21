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Один из лидеров Миная пропустит матч со Львовом
Денис Кожанов получил повреждение в матче с Десной
fcminaj.com
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Поскольку следующий календарный матч - 23 тура с "Днепром-1" запланирован уже на 24 апреля, то закарпатцы не будут возвращаться домой, а в четверг отправятся на своем автобусе к месту поединка, совершив 900-километровый переезд.
По имеющейся информации, со "Львовом" не сможет сыграть опытный полузащитник Денис Кожанов, который получил повреждение в календарном поединке с "Десной", а также полузащитники Даниил Кныш и Алексей Хахльов, уже давно находящиеся в лазарете.
В поединке с черниговцами вынужден был попросить замену и нападающий Рустам Ахмедзаде, но он после повреждения сумел быстро восстановиться. Вернулись в строй форвард Антон Шиндер и защитник Сака Багайого, у которых истек строк дисквалификации.
Напомним, что поединок "Львов" - "Mинай" начнется в Луцке в 14.00. и пройдет со зрителями.
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