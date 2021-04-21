Один из лидеров Миная пропустит матч со Львовом

" Минай " отправился из Ужгорода в Луцк, где 21 апреля проведет перенесенный поединок 1-го тураУПЛ с "Львовом".

Поскольку следующий календарный матч - 23 тура с "Днепром-1" запланирован уже на 24 апреля, то закарпатцы не будут возвращаться домой, а в четверг отправятся на своем автобусе к месту поединка, совершив 900-километровый переезд.

По имеющейся информации, со "Львовом" не сможет сыграть опытный полузащитник Денис Кожанов, который получил повреждение в календарном поединке с "Десной", а также полузащитники Даниил Кныш и Алексей Хахльов, уже давно находящиеся в лазарете.

В поединке с черниговцами вынужден был попросить замену и нападающий Рустам Ахмедзаде, но он после повреждения сумел быстро восстановиться. Вернулись в строй форвард Антон Шиндер и защитник Сака Багайого, у которых истек строк дисквалификации.

Напомним, что поединок "Львов" - "Mинай" начнется в Луцке в 14.00. и пройдет со зрителями.