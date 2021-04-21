Один из ключевых игроков Львова пропустит матч с Минаем

Футболисты "Львова" отправились в Луцк на перенесенный матч 1-го тура чемпионата УПЛ против "Миная"

По информации Meta-ratings, Рожерио Шина и Донатас Казлаускас не сыграют в этой встрече.

В последние дни бразильский легионер Шина, пропустивший из-за травмы матчи 20,21 и 22 туров, уже тренировался в общей группе, но, похоже, еще не сумел набрать необходимую форму, поэтому на матч с "Минаем" не отправился.

Казлаускас тоже восстановился, сыграл за молодежный состав "Львова", но его тоже не будет в заявке на встречу в Луцке.

Отмечается, что львовяне смогут рассчитывать на отбывшего дисквалификацию хорвата Фране Чирьяка.

Напомним, что перенесенный матч 1-го тура УПЛ "Львов" - "Минай" состоится сегодня, 21 апреля. Начало - 14:00.