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Пятов: Маловероятно, что Динамо потеряет очки во всех четырех матчах
Донецкому клубу предстоит еще очень много разборов
Фото: ФК Шахтер Донецк
Голкипер "Шахтера" Андрей Пятов поделился ожиданиями от матча против "Александрии" в 22-м туре УПЛ.
"Мы надеемся, что "Динамо" во всех четырех матчах потеряет очки – конечно, маловероятно. Для нас больно и неприятно. Думаю, еще предстоит очень много разборов. Когда закончим сезон, у нас есть руководство, может, они соберут всю команду и скажут, что делали не так, что делать дальше.
Мы ко всему готовы. Понимаем свою ответственность, ошибки. Прежде всего должны себя винить. Потеряли много очков, где не обязаны были. "Шахтер" всегда стремится побеждать. Да, осталось 4 матча, должны в них победить.
Учитывая матч с "Александрией", по-моему, у них уже тоже особо задач нет. Им тяжело будет достать топ-4. Думаю, это их раскрепостит. Тем более, вы знаете, какие тяжелые матчи в Александрии. Эта команда всегда бой нам дает. Никогда не уступает. Будет тяжелый матч.
Должны показать футбол, который показывали год назад и раньше", – сказал Пятов.
Напомним, что матч "Александрия" - "Шахтер" состоится 25 апреля. Начало - в 17:00. В турнирной таблице Премьер-лиги "горняки" идут 2-ми, набрав 45 зачетных пунктов. Команда из Александрии находится на 7-м месте, в активе клуба 26 баллов.
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