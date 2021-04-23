Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Полузащитник Ворсклы: Был на просмотре в Шахтере
Но не было соглашения в вопросе контракта
vorskla.com.ua
Полузащитник "Ворсклы" Ибрахим Кане рассказал о том как оказался в украинской Премьер-лиге, а также о просмотре в донецком "Шахтере".
"Все началось в 2017 году, после участия сборной Мали в Кубке африканских наций U-17 в Габоне. Несколько клубов связались со мной через агента. Я попросил их подождать до конца чемпионата мира, который был запланирован к проведению в Индии через несколько месяцев после окончания Кубка африканских наций. Сразу после чемпионата мира я сам анализировал предложения вместе с семьей.
Я остановил выбор на клубе, название которого не скажу. Я получил приглашение, но, к сожалению, не смог получить визу. Клуб сделал все, но посольство отказало в выдаче визы. Через несколько недель со мной связался клуб из Украины, это был донецкий "Шахтер".
"Шахтер" прислал мне приглашение, и я приехал в Украину на несколько недель просмотра. Мне очень понравился этот клуб, но не было соглашения в вопросе контракта. Спустя два дня я поехал в Полтаву к "Ворскле", которая взяла меня в аренду на два года. Так я оказался в Украине.
Сейчас есть некоторые клубы, которые связываются со мной через агента, но я пока хотел бы сосредоточиться на "Ворскле". У меня хорошее жилье, мне хорошо платят, и моя зарплата приходит вовремя.
Я чувствую себя хорошо в полтавской команде, и намерен воспользоваться своим пребыванием здесь, чтобы расти, а в будущем продлить контракт, который связывает меня с "Ворсклой". Почему бы и нет", - рассказал Кане.
Напомним, что в текущем составе за "полтавчан" во всех турнирах 20-летний футболист провел 20 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи. Контракт Кане рассчитан до лета 2024 года.
Популярное сейчас
- Гасперини объяснил, почему заменил Малиновского в игре с Ромой
- Клуб Второй лиги не согласен с решением КДК и готов идти в Лозанну
- Малиновский забил Роме, Барселона продолжает борьбу за чемпионство. Главные новости за 22 апреля
- Условия контракта Де Дзерби в Шахтере, подвешенное состояние Александрии. Трансферный центр украинского футбола: LIVE
- Вооруженные грабители ночью вломились в дом защитника Ромы – игрока заставили отдать ценные вещи
- Влада Седан болела за Александра Зинченко в Лиге чемпионов с двумя верными фанатами. ФОТО