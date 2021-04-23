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Полузащитник Ворсклы: Был на просмотре в Шахтере

Премьер-лига
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Но не было соглашения в вопросе контракта

Полузащитник Ворсклы: Был на просмотре в Шахтере

vorskla.com.ua

Новина українською

Полузащитник "Ворсклы" Ибрахим Кане рассказал о том как оказался в украинской Премьер-лиге, а также о просмотре в донецком "Шахтере".

"Все началось в 2017 году, после участия сборной Мали в Кубке африканских наций U-17 в Габоне. Несколько клубов связались со мной через агента. Я попросил их подождать до конца чемпионата мира, который был запланирован к проведению в Индии через несколько месяцев после окончания Кубка африканских наций. Сразу после чемпионата мира я сам анализировал предложения вместе с семьей.

Я остановил выбор на клубе, название которого не скажу. Я получил приглашение, но, к сожалению, не смог получить визу. Клуб сделал все, но посольство отказало в выдаче визы. Через несколько недель со мной связался клуб из Украины, это был донецкий "Шахтер".

"Шахтер" прислал мне приглашение, и я приехал в Украину на несколько недель просмотра. Мне очень понравился этот клуб, но не было соглашения в вопросе контракта. Спустя два дня я поехал в Полтаву к "Ворскле", которая взяла меня в аренду на два года. Так я оказался в Украине.

Сейчас есть некоторые клубы, которые связываются со мной через агента, но я пока хотел бы сосредоточиться на "Ворскле". У меня хорошее жилье, мне хорошо платят, и моя зарплата приходит вовремя.

Я чувствую себя хорошо в полтавской команде, и намерен воспользоваться своим пребыванием здесь, чтобы расти, а в будущем продлить контракт, который связывает меня с "Ворсклой". Почему бы и нет", - рассказал Кане.

Напомним, что в текущем составе за "полтавчан" во всех турнирах 20-летний футболист провел 20 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи. Контракт Кане рассчитан до лета 2024 года.

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В статье: Ворскла (Полтава) Шахтер (Донецк) Ибрахим Кане
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Источник:
bamada.net

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Комментарии (1)
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Dimka26 (Чернигов)
23.04.2021 в 13:29
Красавчик Кане. Не шантажирует клуб и понимает, что расти он сможет только в в Ворскле, а не мариноваться в Шахте. А вот годика через 2-3 уже можно его и продать в ту же Шахту.
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