Борячук: Уже не помню, фолил ли Чоботенко в штрафной или до нее

Нападающий "Руха" Андрей Борячук вэфире ТК "Футбол" высказался о правомерности назначения пенальти в матче с "Мариуполем" (3:0).

"Я почувствовал, что Чоботенко прикоснулся ко мне. Я почувствовал и упал. Я посмотрел на повторе: там было касание локтем сзади.

До штрафной или в штрафной? Как судья решил, я не знаю, я уже не помню", – сказал Борячук.