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Борячук: Уже не помню, фолил ли Чоботенко в штрафной или до нее
Определяющий момент матча
fcrukh.com
Нападающий "Руха" Андрей Борячук вэфире ТК "Футбол" высказался о правомерности назначения пенальти в
"Я почувствовал, что Чоботенко прикоснулся ко мне. Я почувствовал и упал. Я посмотрел на повторе: там было касание локтем сзади.
До штрафной или в штрафной? Как судья решил, я не знаю, я уже не помню", – сказал Борячук.
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Источник:ТК Футбол
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Комментарии (1)
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vgolovan (полтава)
23.04.2021 в 23:11
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