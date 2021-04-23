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Борячук: Уже не помню, фолил ли Чоботенко в штрафной или до нее

Премьер-лига
(1 голосов)

Определяющий момент матча

Борячук: Уже не помню, фолил ли Чоботенко в штрафной или до нее

fcrukh.com

Новина українською

Нападающий "Руха" Андрей Борячук вэфире ТК "Футбол" высказался о правомерности назначения пенальти в матче с "Мариуполем" (3:0).

"Я почувствовал, что Чоботенко прикоснулся ко мне. Я почувствовал и упал. Я посмотрел на повторе: там было касание локтем сзади.

До штрафной или в штрафной? Как судья решил, я не знаю, я уже не помню", – сказал Борячук.

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В статье: ФК Мариуполь Рух (Львов) Андрей Борячук Сергей Чоботенко
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (1)
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vgolovan (полтава)
23.04.2021 в 23:11
а почему не сказать правду что судья ошибся
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