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Бессмертный: У Львова, можно сказать, два равноценных форварда

Премьер-лига
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Наставник львовян подвел итоги победы над командой Рябоконя

Бессмертный: У Львова, можно сказать, два равноценных форварда

Фото: ФК Львов

Новина українською

Главный тренер "Львова" Анатолий Бессмертный высказался после победы над черниговской "Десной" в матче 23-го тура УПЛ.

– У Миуби сейчас пост.

– Позавчера сознание на тренировке потерял. Ну ничего, боец. Хочется отметить всех ребят, которые играли и не играли, переживали за команду. У нас, можно сказать, два равноценных нападающих. Ныч очень хорошо играл, но видели, что он немного наелся. Он только поддержал меня в решении выбрать Ренана в состав, – рассказал Бессмертный.

Эта победа стала 3-й подряд для львовян - команда поднялась на 9-е место в турнирной таблице чемпионата Украины.

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В статье: ФК Львов Анатолий Бессмертный Десна (Чернигов)
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Источник:
Тур Online

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