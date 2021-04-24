Бессмертный: У Львова, можно сказать, два равноценных форварда

Главный тренер "Львова" Анатолий Бессмертный высказался после победы над черниговской "Десной" в матче 23-го тура УПЛ.

– У Миуби сейчас пост.

– Позавчера сознание на тренировке потерял. Ну ничего, боец. Хочется отметить всех ребят, которые играли и не играли, переживали за команду. У нас, можно сказать, два равноценных нападающих. Ныч очень хорошо играл, но видели, что он немного наелся. Он только поддержал меня в решении выбрать Ренана в состав, – рассказал Бессмертный.

Эта победа стала 3-й подряд для львовян - команда поднялась на 9-е место в турнирной таблице чемпионата Украины.