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Бессмертный: У Львова, можно сказать, два равноценных форварда
Наставник львовян подвел итоги победы над командой Рябоконя
Фото: ФК Львов
Главный тренер "Львова" Анатолий Бессмертный высказался после
– У Миуби сейчас пост.
– Позавчера сознание на тренировке потерял. Ну ничего, боец. Хочется отметить всех ребят, которые играли и не играли, переживали за команду. У нас, можно сказать, два равноценных нападающих. Ныч очень хорошо играл, но видели, что он немного наелся. Он только поддержал меня в решении выбрать Ренана в состав, – рассказал Бессмертный.
Эта победа стала 3-й подряд для львовян - команда поднялась на 9-е место в турнирной таблице чемпионата Украины.
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