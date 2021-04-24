ФК Львов - Десна 1:0. Обзор матча и видео гола

В матче 23-го тура чемпионата Украины "Львов" минимально дома обыграл "Десну". Единственный и победный мяч в этой встрече забил Ренан Абнер - под занавес первого тайма. Хавбек черниговчан Алексей Гуцуляк мог сравнять счет на 70-й минуте, но не сумел реализовать пенальти. Львовяне под руководством Бессмертного одержали третью победу к ряду и забрались на 9-е место. В свою очередь подопечные Александра Рябоконя распложились на 6-й позиции в турнирной таблице УПЛ.

Львов. "Арена Львов"

Главный арбитр: Евгений Арановский (Киев)

Ассистенты: Игорь Дебенко (Ивано-Франковск), Тарас Клименко (Киев)

ФК Львов - Десна 1:0

Гол: Ренан Абнер до Кармо де Оливейра 44

ФК Львов: Александр Ильющенков, Алексей Довгий, Алваро Тавареш (Рафаэль Сабино 78), Ренан Абнер до Кармо де Оливейра (Назарий Ныч 64), Энес Махмутович, Владимир Якимец, Фране Чирьяк, Андрей Бусько, Артур Ременяк (Дмитрий Семенив 78), Эрнест Антви, Маруан Михоби

Десна: Евгений Паст, Павел Полегенько (Ефим Конопля 63), Владислав Огиря, Владислав Калитвинцев, Егор Картушов, Евгений Чепурненко (Леван Арвеладзе 63), Андрей Гитченко, Денис Безбородько (Максим Дегтярёв 46), Андрей Мостовой (Артем Сухоцкий 46), Алексей Гуцуляк, Максим Имереков

Предупреждения: Энес Махмутович 56, Алексей Довгий 69, Фране Чирьяк 82 - Андрей Мостовой 27, Владислав Калитвинцев 77

Удаление: Владимир Якимец 90+3

Нереализованный пенальти: Алексей Гуцуляк 70