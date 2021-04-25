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Динамо - Ингулец 5:0. Обзор матча и видео голов

Премьер-лига
(2 голосов)

Чемпионский матч киевлян

Динамо - Ингулец 5:0. Обзор матча и видео голов

фото - Олександр Приходько

Новина українською

В матче 23-го тура киевское "Динамо" принимает на своем поле "Ингулец". Счет в поединке открыл центральный защитник Илья Забарный на 4-й минуте встречи - этот мяч стал для 18-летнего центрбэка дебютным в составе первой команды "бело-синих". Спустя 10 минут форвард динамовцев Артем Беседин удвоил преимущество. Во втором тайме оформил дубль вингер "Динамо" Виктор Цыганков и довел счет до разгромного. А финальную точку в поединке поставил Денис Попов, забив в своем стиле ударом головой.

23-й тур УПЛ

Киев. НСК "Олимпийский"

"Динамо" - "Ингулец" 5:0

Голы: Забарный 4, Беседин 14, Цыганков 48, 70, Попов 82

"Динамо": Георгий Бущан, Денис Попов, Сергей Сидорчук (Владимир Шепелев 61), Николай Шапаренко (Александр Андриевский 46), Карлос Де Пена (Жерсон Родригес 60), Виктор Цыганков, Виталий Миколенко, Илья Забарный, Виталий Буяльский (Денис Гармаш 73), Артем Беседин, Томаш Кендзёра (Александр Караваев 46)

"Ингулец": Владимир Крынский, Мохамед Али Бен Салем, Денис Васин (Ника Ситчинава 75), Илья Шевцов (Михаил Плохотнюк 81), Александр Козак (Илья Коваленко 75), Младен Бартулович, Андрей Коробенко, Денис Янаков (Артём Щедрый 75), Хеннос Асмелаш, Олег Синегуб, Андрей Семенко

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В статье: Динамо (Киев) Ингулец (Петрово)
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Комментарии (3)
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Wreck (Киев)
25.04.2021 в 19:45
Бущан опять начудил
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+1
0
Vantala (Kharkiv)
25.04.2021 в 19:06
По 4 рекламы перед каждым видео - это рекорд. Я надеюсь, временный - даешь 10 рекламных роликов перед каждым голом, я думаю редакции эта цель вполне по силам.
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+1
0
Чернышев (Tegusi)
25.04.2021 в 19:37
Спонсорувати ти будеш канал?
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0
-1


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