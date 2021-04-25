Лавриненко: Было много ошибок, потому что в таком составе мы не играли

Главный тренер "Ингульца" Сергей Лавриненко прокомментировал разгромное поражение от киевского "Динамо" в матче 23-го тура УПЛ.

- В первую очередь, хотел бы поздравить "Динамо" Киев с заслуженным чемпионством. Хочется поздравить ребят, тренерский штаб, администрацию и президента команды, ведь это чемпионство для "Динамо" долгожданное. В этом году киевляне показали очень серьезную игру и по праву добилось титула.

Что касается сегодняшнего матча, то мы решали кардинально противоположные задачи. Если "Динамо" боролось за чемпионство, то мы стараемся сохранить место в премьер-лиге. Подошли к этой игре с большими потерями, плюс были игроки на грани дисквалификации – мы побоялись поставить их в состав на такой матч. Нужно объективно понимать, что нам еще рано конкурировать и пытаться играть на равных с "Динамо". Следующие две игры для нас – это два финала, в которых мы должны приложить максимум усилий и сохранить всех футболистов, находящихся на грани дисквалификации. Поэтому сегодня мы не увидели многих в стартовом составе. Семь игроков нашей команды вышло со старта впервые. Мы сознательно шли на эти изменения, и отсюда, наверное, такой разгромный результат. Было много ошибок, потому что в таком составе мы не играли. Но это ни в коем случае не оправдание. В этой игре мы сознательно дали возможность части игроков отдохнуть, чтобы они не заработали дисквалификацию.

- Повлиял ли на сегодняшнюю игру "Ингульца" инцидент, случившийся на этой неделе с президентом клуба?

- Не думаю, что эта ситуация могла как-то повлиять на ребят. Мы знаем, что на сегодняшний день с президентом все в порядке. Конечно, когда мы услышали эту новость, то все переживали, потому что понимаем, что без Александра Григорьевича (Поворознюка. – прим.) наш футбольный клуб вряд ли может существовать в той же мере. Но, слава богу, с ним все в порядке, и эта ситуация точно не повлияла на сегодняшний матч.

- Как забыть такое разгромное поражение, чтобы выйти на следующие матчи с новыми силами? Какой разговор вы провели с командой?

- Мы еще до игры готовили ребят, понимая, что "Динамо" сегодня будет сверхмотивированным и будет делать все, чтобы добиться результата. Мы понимали, что такое может быть. Что может быть и 3:0, и 5:0. Но, повторюсь, что на эти изменения мы шли сознательно.

- Увидели ли вы сегодня то, за что можно поблагодарить своих ребят?

- Думаю, что если брать сегодняшнюю игру, то благодарности они не заслуживают. Все будет зависеть от того, насколько мы сможем решить те задачи, которые перед нами стоят. А перед нами стоит задача сохранить место в УПЛ. Качественное изменение в составе будет тогда, когда будет выстроена инфраструктура. Сейчас строится стадион, и основные средства вкладываются туда. По сути, мы весь сезон играем перволиговским коллективом. И, насколько можем, создаем конкуренцию. В каких-то играх это получается у нас больше, в каких-то – меньше. Качественного усиления мы не получили по объективным причинам. Надеемся, что сохраним прописку, достроится стадион, и мы сможем активно работать на трансферном рынке, чтобы более качественно укомплектоваться и еще больше создавать конкуренцию другим клубам.