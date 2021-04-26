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Тест или вакцина: Павелко рассказал о посещении матчей Евро-2020

Премьер-лига
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Президент УАФ - о возможности болельщикам посетить игры турнира

Тест или вакцина: Павелко рассказал о посещении матчей Евро-2020

Фото: spb.kp.ru

Новина українською

Президент УАФ Андрей Павелко рассказал о возможностях для украинских болельщиков посетить игры турнира.

"Вы знаете, что коронавирус принес очень большие изменения в планы проведения чемпионата Европы. Три города рассматривались на прошедшем исполкоме УЕФА, два из которых были исключены. Остаются 10 городов из 12. И многие города пересматривают квоты появления болельщиков на стадионах. На сегодняшний день есть квота минимум 25 процентов, но каждый город может еще пересмотреть эту квоту в сторону увеличения количества зрителей. У кого-то это может быть 50 процентов, 75 процентов, а кто-то рассматривает вариант и со 100 процентами зрителей.

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В связи с этим мы ждем от УЕФА презентацию посещения чемпионата Европы для национальных ассоциаций. Мы, конечно же, держим руку на пульсе в этой ситуации и будем помогать нашим болельщикам. Нужно дождаться официальных документов, но, скорее всего, болельщиков будут пускать либо с негативным тестом, либо с вакциной. Также будут еще дополнительные требования, которые будут озвучены в ближайшее время", - сказал Павелко.

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В статье: Андрей Павелко Евро-2020
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Источник:
ТК Футбол

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