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Тест или вакцина: Павелко рассказал о посещении матчей Евро-2020
Президент УАФ - о возможности болельщикам посетить игры турнира
Фото: spb.kp.ru
Президент УАФ Андрей Павелко рассказал о возможностях для украинских болельщиков посетить игры турнира.
"Вы знаете, что коронавирус принес очень большие изменения в планы проведения чемпионата Европы. Три города рассматривались на прошедшем исполкоме УЕФА, два из которых были исключены. Остаются 10 городов из 12. И многие города пересматривают квоты появления болельщиков на стадионах. На сегодняшний день есть квота минимум 25 процентов, но каждый город может еще пересмотреть эту квоту в сторону увеличения количества зрителей. У кого-то это может быть 50 процентов, 75 процентов, а кто-то рассматривает вариант и со 100 процентами зрителей.
В связи с этим мы ждем от УЕФА презентацию посещения чемпионата Европы для национальных ассоциаций. Мы, конечно же, держим руку на пульсе в этой ситуации и будем помогать нашим болельщикам. Нужно дождаться официальных документов, но, скорее всего, болельщиков будут пускать либо с негативным тестом, либо с вакциной. Также будут еще дополнительные требования, которые будут озвучены в ближайшее время", - сказал Павелко.
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