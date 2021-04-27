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Прости нас, Мирча! Статья-извинение перед лучшим тренером УПЛ

Премьер-лига
(14 голосов)

Заставил по-новому взглянуть на футбол

Прости нас, Мирча! Статья-извинение перед лучшим тренером УПЛ

Фото - footballua.tv / автор невідомий

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Ну что сказать, облажались.

И автор этого опуса, и много-много людей по всей стране наговорили лишнего перед началом сезона, когда стоило подождать и присмотреться.

В сущности, этот текст продиктован внутренней необходимостью снять с себя эту ношу, которую стало особенно трудно носить, когда "Динамо" выиграло чемпионство, вышло в финал Кубка и все вокруг счастливы, улыбаются и благодарят тренера.

В общем, извините, Мирча Луческу, я насчет вас категорично ошибался!

***

Без шуток, румынский тренер за неполный год заставил переосмыслить многие вещи.

Например, возраст. Год назад пол-Украины клеймили Суркисов за то, что они назначили на пост тренера полуразрушенной команды 75-летнего деда, не понимая, как он справится со столь масштабной работой.

Луческу показал нам, молодым, что старение - штука сугубо индивидуальная, и бояться следует не цифр в паспорте, а только лишь собственной неспособности адаптироваться к меняющемуся миру. Посмотрите хотя бы на Моуриньо. В каждом интервью он рассказывает, что раньше футболисты были лучше, трава зеленее, а солнце светило ярче. Это и есть настоящая старость, и биологический возраст здесь ни при чем.

А вот Луческу не стар. Его тренировки и тактические приемы современны; он без труда достучался до двух десятков миллениалов и обжился в новом, ранее враждебном для себя городе.

Он даже ведет себя не как старик, смело беря в руки лопату на заснеженном поле.

***

Появление Луческу заставило по-новому взглянуть и на болельщицкое движение тоже.

Раньше все было просто: парни, которые на секторе за воротами - это самые преданные поклонники "Динамо". Теперь это уже не так однозначно.

На протяжении сезона "ультрас" вместо поддержки команды воевали с Луческу, причем чем больше "Динамо" побеждало, тем громче были их голоса. На полуфинале Кубка даже дошло до словесной перепалки, после которой за Мирчу вступились "кузьмичи" и футболисты. От Миколенко даже прозвучало сакраментальное: "Те, кто освистывал тренера, мне неинтересны".

Нет, понятно, что Луческу много лет тренировал "Шахтер", задирал "Динамо", а потом еще в Россию съездил, где тоже наверняка мог что-то лишнее сболтнуть. Но когда ведущий игрок вашей команды говорит, мол, пошли вон, то вы точно все делаете правильно?

И вообще, если взглянуть шире, может ли называться болельщиком человек, требующий смены тренера, который ему не нравится, но при этом добывает лучший за пять лет результат?

Еще до прихода Луческу было ощущение, что фанатам важно не столько посмотреть футбол, сколько показать себя на нем - раздеться, с полицией подраться, какие-то политические лозунги вывесить, не имеющие отношения к игре. Сейчас к этому добавился еще и очевидный конфликт с реальностью. Ультрас продолжают любить "Динамо", но какое-то свое, вымышленное - без Суркисов и Луческу, зато с полуфиналом ЛЧ каждый день.

Между тем, реальное "Динамо" тоже кому-то надо поддерживать, и теперь его самые верные поклонники - "кузьмичи". В этом сезоне лишь они болеют за Киев, ничего не требуя взамен. Ситуация перевернулась с ног на голову.

***

Не менее крутые метаморфозы произошли и внутри команды - работа Луческу с игроками и показательна, и поразительна.

Скажу честно, я и не догадывался, что Караваеву под силу менять Цыганкова на правом фланге нападения! Мы понятия не имели, что Жерсон Родригес - самый эффективный суперсаб в УПЛ, Карлос Де Пена способен проводить весь сезон в качестве стартового вингера, а Сергей Сидорчук ничем не слабее Степаненко в опорной зоне.

Луческу увидел и развил в игроках "Динамо" то, чего не замечал до него никто, хотя тот же Сидорчук много лет на виду и работал с разными тренерами.

Ну а развитие молодежи - это вообще песня. Очень правильно, что в чемпионском матче за "Динамо" отличились Попов и Забарный - игроки, которых мы толком и не видели до прихода Луческу.

Или еще находка - Шапаренко в опорной зоне. Тренеры "Динамо" годами смотрели на парня и не увидели того, на что Мирче хватило пары тренировок. Хацкевич даже отправлял Колю в дубль, зато теперь на голубом глазу рассказывает, что румын пришел на все готовое. Не думаю, что Луческу станет ему отвечать, в этом нет никакого смысла.

***

Даже успехи "Шахтера" последних десятилетий теперь предстали перед нами в совершенно другом ракурсе.

Большинство болельщиков считали, что все дело в деньгах Ахметова - что с Фернандиньо, Виллианом, Костой, Тейшейрой и другими топами любой бы смог. Когда же Луческу без раскачки собрал чемпионскую команду из Забарного, Шапаренко и Беседина, это поломало некогда стройную картину мира.

Теперь именно Мирча видится краеугольным камнем успехов "Шахтера", а боссы "Горняков" - неблагодарными дилетантами, не оценившими его вклад.

В этом контексте нынешний сезон выглядит расплатой за содеянное. Стоило Тайсону, Марлосу, Степаненко, Исмаили и другим кадрам Луческу постареть, как "Шахтер" моментально поплыл. Ни Фонсека, ни Каштру так и не удосужились наиграть что-то новое, а при Луише еще прогресс игроков сменился деградацией.

Теперь "Шахтер" напоминает прежнее, сбившееся с пути "Динамо", пока сами киевляне быстрыми темпами превращаются в нового лидера чемпионата, каким ранее был "Шахтер".

***

В общем, прошел всего лишь неполный год, а глаза уже открылись на многие вещи.

Футболисты "Динамо" и подавно в шоке, они теперь хвалят тренера в каждом интервью. Он очевидно первый, кто объяснил им, как становиться сильнее и что конкретно нужно делать для побед. До Луческу любой игрок, попадавший в Киев, со временем только деградировал. Теперь все наоборот.

Тем, кто не верил в таланты румына, остается только признать ошибку. Выбора нет: нельзя настаивать на глупости только потому, что она - твоя.

Прости нас, Мирча! Статья-извинение перед лучшим тренером УПЛ - изображение 1

Это всех касается, к слову. И "Динамо" с его засильем бесполезных "сердец" в клубной структуре, и "Шахтера", который никак не признает, что титулы ему приносили идеи, а не бразильцы, и потому скупает всех доступных юношей на Копакабане. Обоим клубам надо выдохнуть и скорректировать свой путь с учетом того, что мы увидели в этом сезоне. Кажется, он был очень важным для всего украинского футбола.

Ну а Луческу - наши поздравления. Как и десять лет назад, он остается безальтернативно главной фигурой в украинском чемпионате. Конкурентов не видно даже близко.

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В статье: Мирча Луческу Игорь Суркис Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
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Комментарии (17)
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Запорізьке Торпедо (zp)
27.04.2021 в 13:19
ну, если кто-то тут облажался, то пусть говорит за себя)) для меня единственной приятной неожиданностью работы Цыгана в ДК стал существенный прогресс молодежи и игроков, часто протиравших банку при физруках. Чемп фактически проигран самой Шахтой, утонувшей во внутренних проблемах, а не выигран Динамо. А международный уровень ДК был наглядно показан Вильяреалом. На морально-волевых (тренерская "лебединая песня", желание умыть Шахту и доказать, что фиаско в Бздените и Турции не поставили на нем крест) долго и успешно не проработаешь. Луческу уже стар для современного футбола и неприемлем для огромной части болельщиков
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0
0
alexfc (Киев)
27.04.2021 в 13:04
Луч конечно плюс для Динамо. А что дальше. Ведь Динамо стало чемпионом за счет слабого Шахтера. Но в Шахтере сделают выводы, пригласят нового тренера, надеюсь уже не бразильского. И тогда все. Ведь не секрет что нужно усиление Динамо. Иначе так и останутся бодаться с условными Фенерами за 3 место в ЛЧ. Даст ли Суркис столько денег на усиление. Неизвестно. А там уже и Металлист может подъехать (денег на него хватает). И тогда будет уже решаться кто третий лишний. Помечтал увидеть игру в ЧУ)
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0
0
Shilov 2020 (Кировоград )
27.04.2021 в 12:47
Согласен на все 100% Мирча доказал что он специалист и знает свое дело! Как бы болельщики его не проклинали но нужно отдать должное в этом сезоне он лучший!
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+2
0
Лекарь (село Дарница)
27.04.2021 в 12:32
Что я могу добавить к статье. Могу добавить, что я не увидел в современном цыгане то, что меня очень злило раньше. Я не слышу от него никаких провокационных речей. Нет того поведения, которое у него было в Шахтере и Зените. Нет нытья и жалоб на арбитров, хотя моментов для жалоб было достаточно. Если честно, я думал, что цыган не исправим в этом вопросе... Ну и есть 5 стадий принятия неизбежного, как говорят психологи. Я уже на 5-ой стадии. Поэтому присоединяюсь к извинениям автора. Надеюсь, мне не придется об этом сожалеть.
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+5
0
pacino (Калуш)
27.04.2021 в 12:43
А для чого звете його циганом?
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+1
0
Запорізьке Торпедо (zp)
27.04.2021 в 13:07
потому что он цыган, не?)
0
-1
Некр!т (Дзвонимісто)
27.04.2021 в 13:18
то політика Шахти така була, а зараз Луческу сам собі хазяїн у своїй поведінці та висловлюваннях
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0
0
oleg.m.3972 (Харьков)
27.04.2021 в 12:18
Прекрасная статья адекватного журналиста. "Тем, кто не верил в таланты румына, остается только признать ошибку. Выбора нет: нельзя настаивать на глупости только потому, что она - твоя." - Очень сильно сказано ! На всякий случай, я - болельщик Шахтёра.
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+7
-1
Ramses-ua (Запорожье)
27.04.2021 в 11:45
Стокгольмский синдром однако,ну ничего такое бывает, скоро в команде миранчуков с какориными с цветами встречать будете,а ну и ракитского как вишенку на тортик
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0
-10
avatar
Serega1111 (Киев)
27.04.2021 в 11:41
По сути - верно, но зачем столько патетики?? Может еще на колени перед ним встать, как перед обиженными неграми?
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+3
-6
under21 (Львів)
27.04.2021 в 11:38
коли двадцять доларів є двадцять доларів
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+3
-1
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Serega1111 (Киев)
27.04.2021 в 11:44
Гонорар за статью что ли?
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0
-2
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ПетроФ (Луцьк)
27.04.2021 в 11:30
автор говори за себе, а не за "нас". я не ультрас але прихід цигана вважаю плювком в сторону вболівальників ДК, старих, а не нинішніх які вболівають тільки за переможців. І по великому рахунку тільки Забарний - відкриття цигана. А Попов. Караваєв і інші перечислені і до нього вміли грати в футбол.
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+4
-6
10 (Феодосия)
27.04.2021 в 11:44
Ага, а ещё умели в футбол играть Родригез и Шапаренко, только что-то по дублям шатались... просто были молодыми и глупыми, а сейчас за ум взялись
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+8
-1
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Musso2021 (Kyiv)
27.04.2021 в 11:55
Це мені нагадало Йожефа Сабо, який мав у складі Золоту команду Динамо, разом з Шевою та Ко, але нічого не досяг.Ображати людей багато розуму не треба, та взагалі так роблять обмежені люди.
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+8
0
prostors (Вольногорск)
27.04.2021 в 12:22
Вам впору к Леоненко присоединятся, тот тоже обливает грязью Динамо за деньги, ведь их ни кто не отменял. А насчет старых болельщиков Динамо, то я болею за Команду с конца 60 годов. Я помню Бибо, Сабо, Турянчика, Серебренникова, Банникова, Бышовца и ............ Я тоже был не в восторге от назначения Луческу, но я понимал одно, это Тренер профессионал, хороший тактик, он может помочь Команде, что и произошло. Это еще раз доказывает, что нужны профессионалы а не ремесленники. Так что не надо говорить за всех старых болельщиков. Мы болеем за клуб ДИНАМО, за его успехи и победы.
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+3
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pacino (Калуш)
27.04.2021 в 12:44
Ти теж за себе говори, а не за нас
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0
0


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