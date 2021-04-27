Прости нас, Мирча! Статья-извинение перед лучшим тренером УПЛ

Ну что сказать, облажались.

И автор этого опуса, и много-много людей по всей стране наговорили лишнего перед началом сезона, когда стоило подождать и присмотреться.

В сущности, этот текст продиктован внутренней необходимостью снять с себя эту ношу, которую стало особенно трудно носить, когда "Динамо" выиграло чемпионство, вышло в финал Кубка и все вокруг счастливы, улыбаются и благодарят тренера.

В общем, извините, Мирча Луческу, я насчет вас категорично ошибался!

***

Без шуток, румынский тренер за неполный год заставил переосмыслить многие вещи.

Например, возраст. Год назад пол-Украины клеймили Суркисов за то, что они назначили на пост тренера полуразрушенной команды 75-летнего деда, не понимая, как он справится со столь масштабной работой.

Mircea Lucescu (75) will become the oldest coach in @ChampionsLeague history after masterminding @dynamokyiven to their first #UCL participation since 2016/17 pic.twitter.com/Rh8uBwWVo6 — FIFA.com (@FIFAcom) September 29, 2020

Луческу показал нам, молодым, что старение - штука сугубо индивидуальная, и бояться следует не цифр в паспорте, а только лишь собственной неспособности адаптироваться к меняющемуся миру. Посмотрите хотя бы на Моуриньо. В каждом интервью он рассказывает, что раньше футболисты были лучше, трава зеленее, а солнце светило ярче. Это и есть настоящая старость, и биологический возраст здесь ни при чем.

А вот Луческу не стар. Его тренировки и тактические приемы современны; он без труда достучался до двух десятков миллениалов и обжился в новом, ранее враждебном для себя городе.

Он даже ведет себя не как старик, смело беря в руки лопату на заснеженном поле.

***

Появление Луческу заставило по-новому взглянуть и на болельщицкое движение тоже.

Раньше все было просто: парни, которые на секторе за воротами - это самые преданные поклонники "Динамо". Теперь это уже не так однозначно.

На протяжении сезона "ультрас" вместо поддержки команды воевали с Луческу, причем чем больше "Динамо" побеждало, тем громче были их голоса. На полуфинале Кубка даже дошло до словесной перепалки, после которой за Мирчу вступились "кузьмичи" и футболисты. От Миколенко даже прозвучало сакраментальное: "Те, кто освистывал тренера, мне неинтересны".

Нет, понятно, что Луческу много лет тренировал "Шахтер", задирал "Динамо", а потом еще в Россию съездил, где тоже наверняка мог что-то лишнее сболтнуть. Но когда ведущий игрок вашей команды говорит, мол, пошли вон, то вы точно все делаете правильно?

И вообще, если взглянуть шире, может ли называться болельщиком человек, требующий смены тренера, который ему не нравится, но при этом добывает лучший за пять лет результат?

Еще до прихода Луческу было ощущение, что фанатам важно не столько посмотреть футбол, сколько показать себя на нем - раздеться, с полицией подраться, какие-то политические лозунги вывесить, не имеющие отношения к игре. Сейчас к этому добавился еще и очевидный конфликт с реальностью. Ультрас продолжают любить "Динамо", но какое-то свое, вымышленное - без Суркисов и Луческу, зато с полуфиналом ЛЧ каждый день.

Между тем, реальное "Динамо" тоже кому-то надо поддерживать, и теперь его самые верные поклонники - "кузьмичи". В этом сезоне лишь они болеют за Киев, ничего не требуя взамен. Ситуация перевернулась с ног на голову.

***

Не менее крутые метаморфозы произошли и внутри команды - работа Луческу с игроками и показательна, и поразительна.

@PepTeam, en el Hall of Fame de entrenadores con más títulos de la historia:



Alex Ferguson

(1980-2013)



Mircea Lucescu

(1980-2022)



Pep Guardiola

(2009-2021)



Lobanovski

(1974-2001)



LEYENDA pic.twitter.com/U62koyfuQy — Post United (@postutd) April 25, 2021

Скажу честно, я и не догадывался, что Караваеву под силу менять Цыганкова на правом фланге нападения! Мы понятия не имели, что Жерсон Родригес - самый эффективный суперсаб в УПЛ, Карлос Де Пена способен проводить весь сезон в качестве стартового вингера, а Сергей Сидорчук ничем не слабее Степаненко в опорной зоне.

Луческу увидел и развил в игроках "Динамо" то, чего не замечал до него никто, хотя тот же Сидорчук много лет на виду и работал с разными тренерами.

Ну а развитие молодежи - это вообще песня. Очень правильно, что в чемпионском матче за "Динамо" отличились Попов и Забарный - игроки, которых мы толком и не видели до прихода Луческу.

Или еще находка - Шапаренко в опорной зоне. Тренеры "Динамо" годами смотрели на парня и не увидели того, на что Мирче хватило пары тренировок. Хацкевич даже отправлял Колю в дубль, зато теперь на голубом глазу рассказывает, что румын пришел на все готовое. Не думаю, что Луческу станет ему отвечать, в этом нет никакого смысла.

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Даже успехи "Шахтера" последних десятилетий теперь предстали перед нами в совершенно другом ракурсе.

Большинство болельщиков считали, что все дело в деньгах Ахметова - что с Фернандиньо, Виллианом, Костой, Тейшейрой и другими топами любой бы смог. Когда же Луческу без раскачки собрал чемпионскую команду из Забарного, Шапаренко и Беседина, это поломало некогда стройную картину мира.

Теперь именно Мирча видится краеугольным камнем успехов "Шахтера", а боссы "Горняков" - неблагодарными дилетантами, не оценившими его вклад.

В этом контексте нынешний сезон выглядит расплатой за содеянное. Стоило Тайсону, Марлосу, Степаненко, Исмаили и другим кадрам Луческу постареть, как "Шахтер" моментально поплыл. Ни Фонсека, ни Каштру так и не удосужились наиграть что-то новое, а при Луише еще прогресс игроков сменился деградацией.

Теперь "Шахтер" напоминает прежнее, сбившееся с пути "Динамо", пока сами киевляне быстрыми темпами превращаются в нового лидера чемпионата, каким ранее был "Шахтер".

***

В общем, прошел всего лишь неполный год, а глаза уже открылись на многие вещи.

Футболисты "Динамо" и подавно в шоке, они теперь хвалят тренера в каждом интервью. Он очевидно первый, кто объяснил им, как становиться сильнее и что конкретно нужно делать для побед. До Луческу любой игрок, попадавший в Киев, со временем только деградировал. Теперь все наоборот.

Тем, кто не верил в таланты румына, остается только признать ошибку. Выбора нет: нельзя настаивать на глупости только потому, что она - твоя.

Это всех касается, к слову. И "Динамо" с его засильем бесполезных "сердец" в клубной структуре, и "Шахтера", который никак не признает, что титулы ему приносили идеи, а не бразильцы, и потому скупает всех доступных юношей на Копакабане. Обоим клубам надо выдохнуть и скорректировать свой путь с учетом того, что мы увидели в этом сезоне. Кажется, он был очень важным для всего украинского футбола.

Ну а Луческу - наши поздравления. Как и десять лет назад, он остается безальтернативно главной фигурой в украинском чемпионате. Конкурентов не видно даже близко.