Прости нас, Мирча! Статья-извинение перед лучшим тренером УПЛ

Ну что сказать, облажались.

И автор этого опуса, и много-много людей по всей стране наговорили лишнего перед началом сезона, когда стоило подождать и присмотреться.

В сущности, этот текст продиктован внутренней необходимостью снять с себя эту ношу, которую стало особенно трудно носить, когда "Динамо" выиграло чемпионство, вышло в финал Кубка и все вокруг счастливы, улыбаются и благодарят тренера.

В общем, извините, Мирча Луческу, я насчет вас категорично ошибался!

***

Без шуток, румынский тренер за неполный год заставил переосмыслить многие вещи.

Например, возраст. Год назад пол-Украины клеймили Суркисов за то, что они назначили на пост тренера полуразрушенной команды 75-летнего деда, не понимая, как он справится со столь масштабной работой.

