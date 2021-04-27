Олимпик - Заря: где и когда смотреть матч УПЛ

В кинематографе это называют вторым дублем, а в футболе - спаркой матчей. В прошлое воскресенье "Заря" и "Олимпик" провели игру 23-го тура, а уже в среду сыграют перенесенный матч десятого. Тогда стороны не смогли встретиться из-за коронавируса, который вывел из строя часть игроков донецкого клуба.

Обе команды в среду попытаются одержать положительный результат. Для команды Калитвинцева очень важно оторваться от "Миная", который идет последним. "Заря" же, во-первых, может удержаться на третьем месте, а во-вторых, попытаться сократить отставание от "Шахтера" до одного очка. Вполне возможно, что на финише сезона нас ждет отчаянная борьба за серебро.

Смотрите перенесенный матч десятого тура УПЛ в среду, 28-го апреля, на канале "Футбол 2". Начало игры в 17:00. По традиции, до игры планируется студия программы "Тур онлайн".

Легальная интернет трансляция матча "Олимпик" - "Заря" будет доступна на платформе Oll.tv.