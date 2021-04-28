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Шурман рассудит матч Шахтера и Днепра-1. Поединок пройдет без ВАР

Премьер-лига
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Судейские назначения на матчи 24-го тура УПЛ

Шурман рассудит матч Шахтера и Днепра-1. Поединок пройдет без ВАР

ФК Металіст-1925

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Комитет арбитров УАФ назначил судейские бригады на матчи 24-го тура УПЛ сезона 2020/21.

Главными арбитрами на матчах 24-го тура будут работать:

1 мая, суббота

"Десна" – "Колос" – Юрий Иванов (Донецкая область), арбитр ВАР – Андрей Коваленко

"Шахтер" – "Днепр-1" – Денис Шурман (Киевская область)

"Ворскла" – "Динамо" – Виктор Копиевский (Кропивницкий), арбитр ВАР – Николай Балакин

2 мая, воскресенье

"Рух" – "Александрия" – Екатерина Монзуль (Харьков), арбитр ВАР – Сергей Бойко

"Заря" – "Минай" – Виталий Романов (Днепр), арбитр ВАР – Евгений Арановский

"Мариуполь" – "Львов" – Ярослав Козык (Мукачево)

"Олимпик" – "Ингулец" – Дмитрий Кривушкин (Харьков)

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В статье: ФК Мариуполь Ворскла (Полтава) Заря (Луганск) ФК Львов Олимпик (Донецк) Десна (Чернигов) Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) ФК Александрия Рух (Львов) Ингулец (Петрово) Колос (Ковалевка) ФК Минай СК Днепр-1
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Источник:
УАФ

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