Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Шурман рассудит матч Шахтера и Днепра-1. Поединок пройдет без ВАР
Судейские назначения на матчи 24-го тура УПЛ
ФК Металіст-1925
Комитет арбитров УАФ назначил судейские бригады на матчи 24-го тура
Главными арбитрами на матчах 24-го тура будут работать:
1 мая, суббота
"Десна" – "Колос" – Юрий Иванов (Донецкая область), арбитр ВАР – Андрей Коваленко
"Шахтер" – "Днепр-1" – Денис Шурман (Киевская область)
"Ворскла" – "Динамо" – Виктор Копиевский (Кропивницкий), арбитр ВАР – Николай Балакин
2 мая, воскресенье
"Рух" – "Александрия" – Екатерина Монзуль (Харьков), арбитр ВАР – Сергей Бойко
"Заря" – "Минай" – Виталий Романов (Днепр), арбитр ВАР – Евгений Арановский
"Мариуполь" – "Львов" – Ярослав Козык (Мукачево)
"Олимпик" – "Ингулец" – Дмитрий Кривушкин (Харьков)
Популярное сейчас
- Стала известна зарплата, которую Шахтер предложил Де Дзерби
- Луческу: Стоимость некоторых игроков Динамо за сезон увеличилась вдвое, а то и втрое
- Реал - Челси. Анонс и прогноз полуфинала Лиги чемпионов на 27.04.2021
- Динамо - чемпион. Между Шахтёром и Зарёй четыре очка. Турнирная таблица УПЛ 2020/21
- Жерсон Родригес взял интервью у футболистов Динамо сразу после оформления чемпионства. ВИДЕО
- Удивительная красотка, которая была любовницей трех звезд Серии А и ждет ребенка от четвертой. ФОТО