Бандура: Дерби Руха и Львова еще только в зародыше

Голкипер " Руха " Александр Бандура поделился ожиданиями от перенесенного матча 18-го тура УПЛ с "Львовом".

"Для меня главное, чтобы наша команда набрала очки, был положительный результат и мы остались в УПЛ. Да, я был в ФК "Львов", у меня остались хорошие отношения с руководством клуба, с игроками.

Да, это дерби только рождается, нет таковой фан базы ни у одной, ни у второй команды, поэтому еще нет такой стычки. Пока это все в зародыше. Тут только сам Бог знает, чего ожидать от матча", - заявил Бандура.