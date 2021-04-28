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Бандура: Дерби Руха и Львова еще только в зародыше

Премьер-лига
(1 голосов)

Новое дерби львовских команд

Бандура: Дерби Руха и Львова еще только в зародыше

fcrukh.com

Новина українською

Голкипер "Руха" Александр Бандура поделился ожиданиями от перенесенного матча 18-го тура УПЛ с "Львовом".

"Для меня главное, чтобы наша команда набрала очки, был положительный результат и мы остались в УПЛ. Да, я был в ФК "Львов", у меня остались хорошие отношения с руководством клуба, с игроками.

Да, это дерби только рождается, нет таковой фан базы ни у одной, ни у второй команды, поэтому еще нет такой стычки. Пока это все в зародыше. Тут только сам Бог знает, чего ожидать от матча", - заявил Бандура.

Напомним, что матч "Львов" - "Рух" начнется сегодня в 19:00, а UA-Футболе проведет текстовый онлайн поединка.

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В статье: Александр Бандура ФК Львов Рух (Львов)
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Источник:
ТК Футбол

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