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Бандура: Дерби Руха и Львова еще только в зародыше
Новое дерби львовских команд
fcrukh.com
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"Для меня главное, чтобы наша команда набрала очки, был положительный результат и мы остались в УПЛ. Да, я был в ФК "Львов", у меня остались хорошие отношения с руководством клуба, с игроками.
Да, это дерби только рождается, нет таковой фан базы ни у одной, ни у второй команды, поэтому еще нет такой стычки. Пока это все в зародыше. Тут только сам Бог знает, чего ожидать от матча", - заявил Бандура.
Напомним, что матч "Львов" - "Рух" начнется сегодня в 19:00, а UA-Футболе
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