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Борячук о матче с ФК Львов: Первый гол украли у меня и нашей команды

Премьер-лига
(1 голосов)

Рух и Львов сыграли вничью

Борячук о матче с ФК Львов: Первый гол украли у меня и нашей команды

Фото - ФК Рух / Автор невідомий

Новина українською

Нападающий "Руха" Андрей Борячук прокомментировал ничью в матче с "Львовом" 1:1, в котором арбитры отменили его гол после фола в атаке.

"Хорошо хоть так закончили, но результат не считаю справедливым. Первый гол украли у меня и команды нашей. Обычная борьба была там. Судья увидел, что руки положил, но мы же не со связанными руками прыгаем. Считаю, чистый гол.

Если бы засчитали этот мяч, то все иначе было бы", - считает Борячук.

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В статье: ФК Львов Рух (Львов) Александр Борячук
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Источник:
ТК Футбол

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