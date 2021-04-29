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Борячук о матче с ФК Львов: Первый гол украли у меня и нашей команды
Рух и Львов сыграли вничью
Фото - ФК Рух / Автор невідомий
Нападающий "Руха" Андрей Борячук прокомментировал
"Хорошо хоть так закончили, но результат не считаю справедливым. Первый гол украли у меня и команды нашей. Обычная борьба была там. Судья увидел, что руки положил, но мы же не со связанными руками прыгаем. Считаю, чистый гол.
Если бы засчитали этот мяч, то все иначе было бы", - считает Борячук.
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Источник:ТК Футбол
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