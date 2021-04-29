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Де Пена: В киевском Динамо огромные требования

Премьер-лига
(4 голосов)

Уругваец - о своем пребывании в столичном клубе

Де Пена: В киевском Динамо огромные требования

dynamo.kiev.ua

Новина українською

Уругвайский полузащитник Динамо" Карлос Де Пена рассказал о своем пребывании в киевском клубе и своем увлечении.

"Я хочу играть в футбол. Я достиг той преемственности, которой у меня не было в Англии. У меня снова много игрового времени, и я снова чувствую себя важным игроком команды.

У меня получилось адаптироваться и добиться важных результатов в клубе. "Динамо" - это большая команда, которая привыкла играть в международных турнирах. Здесь огромные требования.

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Во время карантина у меня было много свободного времени, у меня родился сын. Я люблю писать, но в этом плане меня никогда не поощряли. Однажды я начал писать небольшие анекдоты, рассказы о своих переживаниях. Как хороших, так и плохих. Я написал обо всем: о футболе, жизни в странах, где я был, товарищах и мечтах, которые хочу осуществить.

Мне очень нравится этим заниматься. Сначала я был взволнован, но некоторые друзья и родственники подбодрили меня. Если я решу опубликовать книгу, то сделаю это, чтобы рассказать свою историю", - приводит слова Де Пены futbol.com.uy.

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В статье: Динамо (Киев) Карлос де Пена
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Источник:
futbol.com.uy

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Комментарии (4)
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ZNAK_VOPROSA
29.04.2021 в 12:14
Первое требование - если что то не можешь или не получаеться, не можешь выигать - в ход идут шубы
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0
-9
Lion Killer (Львів)
29.04.2021 в 12:22
похмелися
Ответить
+4
-2
vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
29.04.2021 в 12:43
То тільки п'яниця проситься , а знак вапроса - ні .
+2
0
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
29.04.2021 в 12:46
Запятая, первое правило: если хочешь стать президентом ШД взорви нах предыдущего...
Ответить
+1
0


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