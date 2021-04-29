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Де Пена: В киевском Динамо огромные требования
Уругваец - о своем пребывании в столичном клубе
dynamo.kiev.ua
Уругвайский полузащитник Динамо" Карлос Де Пена рассказал о своем пребывании в киевском клубе и своем увлечении.
"Я хочу играть в футбол. Я достиг той преемственности, которой у меня не было в Англии. У меня снова много игрового времени, и я снова чувствую себя важным игроком команды.
У меня получилось адаптироваться и добиться важных результатов в клубе. "Динамо" - это большая команда, которая привыкла играть в международных турнирах. Здесь огромные требования.
Во время карантина у меня было много свободного времени, у меня родился сын. Я люблю писать, но в этом плане меня никогда не поощряли. Однажды я начал писать небольшие анекдоты, рассказы о своих переживаниях. Как хороших, так и плохих. Я написал обо всем: о футболе, жизни в странах, где я был, товарищах и мечтах, которые хочу осуществить.
Мне очень нравится этим заниматься. Сначала я был взволнован, но некоторые друзья и родственники подбодрили меня. Если я решу опубликовать книгу, то сделаю это, чтобы рассказать свою историю", - приводит слова Де Пены futbol.com.uy.
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