Де Пена: В киевском Динамо огромные требования

Уругвайский полузащитник Динамо" Карлос Де Пена рассказал о своем пребывании в киевском клубе и своем увлечении.

"Я хочу играть в футбол. Я достиг той преемственности, которой у меня не было в Англии. У меня снова много игрового времени, и я снова чувствую себя важным игроком команды. У меня получилось адаптироваться и добиться важных результатов в клубе. "Динамо" - это большая команда, которая привыкла играть в международных турнирах. Здесь огромные требования.

Во время карантина у меня было много свободного времени, у меня родился сын. Я люблю писать, но в этом плане меня никогда не поощряли. Однажды я начал писать небольшие анекдоты, рассказы о своих переживаниях. Как хороших, так и плохих. Я написал обо всем: о футболе, жизни в странах, где я был, товарищах и мечтах, которые хочу осуществить. Мне очень нравится этим заниматься. Сначала я был взволнован, но некоторые друзья и родственники подбодрили меня. Если я решу опубликовать книгу, то сделаю это, чтобы рассказать свою историю", - приводит слова Де Пены futbol.com.uy.