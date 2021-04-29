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Эрнест Антви: Рух расстался со мной не не так, как я хотел, потому я имел право на празднование гола
Особый подтекст львовского дерби для форварда Львова
Нападающий Львова Эрнест Антви, который
"Конечно, я очень уважаю болельщиков "Руха", но то, как расстались со мной в клубе - это не так, как я хотел.
Поэтому считаю, что имел право на такое празднование забитого мяча. Я доказал, что умею играть в футбол", - заявил Эрнест.
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Источник:ТК Футбол
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