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Эрнест Антви: Рух расстался со мной не не так, как я хотел, потому я имел право на празднование гола

Премьер-лига
(2 голосов)

Особый подтекст львовского дерби для форварда Львова

Эрнест Антви: Рух расстался со мной не не так, как я хотел, потому я имел право на празднование гола

Новина українською

Нападающий Львова Эрнест Антви, который забил гол в матче с Рухом (1:1), вспомнил времена, когда он выступал за желто-черных.

"Конечно, я очень уважаю болельщиков "Руха", но то, как расстались со мной в клубе - это не так, как я хотел.

Поэтому считаю, что имел право на такое празднование забитого мяча. Я доказал, что умею играть в футбол", - заявил Эрнест.

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В статье: ФК Львов Рух (Львов) Эрнест Антви
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Источник:
ТК Футбол

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