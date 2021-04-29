Эрнест Антви: Рух расстался со мной не не так, как я хотел, потому я имел право на празднование гола

Нападающий Львова Эрнест Антви, который забил гол в матче с Рухом (1:1) , вспомнил времена, когда он выступал за желто-черных.

"Конечно, я очень уважаю болельщиков "Руха", но то, как расстались со мной в клубе - это не так, как я хотел.

Поэтому считаю, что имел право на такое празднование забитого мяча. Я доказал, что умею играть в футбол", - заявил Эрнест.