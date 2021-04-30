Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Игрок Динамо: Если возникнет возможность стать политиком, с удовольствием соглашусь
Бойко не исключает варианта заниматься политикой
Фото: Динамомания/Автор –Olya Shcherbitskaya
Голкипер "Динамо" Денис Бойко рассказал, готов ли пойти в политику.
- Если поступит предложение, ты можешь заниматься политикой?
– Почему нет? Я готов и открыт всегда. Жизнь нужна для того, чтобы развиваться. Не стоять на месте и зацикливаться на чем-то одном. Это интересно, наверное. Абсолютно другая сфера деятельности.
Я там не был, в этих процессах не участвовал, поэтому сегодня сложновато говорить, будет ли мне это интересно. Думаю, да, почему нет? Это новые знакомства, общение, новые моменты в жизни, где пытаешься сделать что-то хорошее не только для себя, а и окружающих, страны, всех, кто в этом нуждается.
Зная Шовковского, думаю, он не просто так пошел в политику. Думаю, у него есть какие-то свои мысли, идеи, чтобы сделать наш город еще лучше, как-то развивать. Я не могу залезть ему в голову, рассуждаю чисто от себя.
Мне кажется, если у меня возникнет возможность стать политиком, я с удовольствием на это соглашусь, – сказал Бойко.
Популярное сейчас
- Манчестер Юнайтед – Рома 6:2. Видео голов и обзор матча
- В статусе чемпиона: Динамо готовится к матчу с Ворсклой и едет в Полтаву на автобусе
- Экс-игрок сборной Германии и Реала отделался условным приговором из-за детской порнографии
- Динамо приписывают интерес к Буффону, Лунин может оказаться в Милане. Трансферный центр украинского футбола: LIVE
- Криштиану Роналду купил самый дорогой пентхаус в Лиссабоне. ФОТО
- Эден Азар привез своего парикмахера в Испанию на частном самолете, наплевав на безопасность. ФОТО