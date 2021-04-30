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Игрок Динамо: Если возникнет возможность стать политиком, с удовольствием соглашусь

Премьер-лига
(1 голосов)

Бойко не исключает варианта заниматься политикой

Игрок Динамо: Если возникнет возможность стать политиком, с удовольствием соглашусь

Фото: Динамомания/Автор –Olya Shcherbitskaya

Новина українською

Голкипер "Динамо" Денис Бойко рассказал, готов ли пойти в политику.

- Если поступит предложение, ты можешь заниматься политикой?

– Почему нет? Я готов и открыт всегда. Жизнь нужна для того, чтобы развиваться. Не стоять на месте и зацикливаться на чем-то одном. Это интересно, наверное. Абсолютно другая сфера деятельности.

Я там не был, в этих процессах не участвовал, поэтому сегодня сложновато говорить, будет ли мне это интересно. Думаю, да, почему нет? Это новые знакомства, общение, новые моменты в жизни, где пытаешься сделать что-то хорошее не только для себя, а и окружающих, страны, всех, кто в этом нуждается.

Зная Шовковского, думаю, он не просто так пошел в политику. Думаю, у него есть какие-то свои мысли, идеи, чтобы сделать наш город еще лучше, как-то развивать. Я не могу залезть ему в голову, рассуждаю чисто от себя.

Мне кажется, если у меня возникнет возможность стать политиком, я с удовольствием на это соглашусь, – сказал Бойко.

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В статье: Денис Бойко Динамо (Киев)
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Источник:
INTERSPORT Украина

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Комментарии (13)
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Poligraf P ( Івано-Франківськ)
30.04.2021 в 09:51
Угу. А там і кандидатську захистити можна буде...
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0
0
dmitroj88
30.04.2021 в 09:09
Ждем пополнение в команде мертверчука.
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+2
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
30.04.2021 в 09:03
в карты будешь на заседаниях играть
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+1
0
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
30.04.2021 в 08:21
Невже ти, Денисе, настільки непорядний?)
Ответить
+2
-3
avatar
usovvictor (Kharkov)
30.04.2021 в 08:20
...да, там так "интересно", если на Кличко посмотреть...
Ответить
0
0
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
30.04.2021 в 08:22
А що Кличко? Він господарник...
Ответить
0
-3
Hanter44 (Baburka)
30.04.2021 в 08:28
А еще деньги.Тоже не маловажный фактор!
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+1
0
avatar
Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
30.04.2021 в 08:43
Не то, чтоб за Бойко… но харьковчане, выбравшие труп кернеса, должны тихонько помалкивать
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0
-1
avatar
ascent (Луксор)
30.04.2021 в 08:16
Выборы, выборы! Кандидаты - ...
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+3
-1
Acsakal (Kharkov)
30.04.2021 в 08:27
Відчуває, що до завершення кар'єри в футболі вже не так далеко. Проте не розуміє, що "шлях в політику" Шеви - це роль ляльки з лялькового театру. Якщо вже хочеш стати політиком, то треба спочатку щось зробити на низовому рівні в якійсь політичній партії, і лише тоді тебе можуть помітити і просунути вище.
Ответить
0
0
Shevchenko_7 (Kiev)
30.04.2021 в 08:33
Вижу что ты разобрался в теме
+1
0
ukatan (Харьковская обл.)
30.04.2021 в 09:41
Не, у нас можно! Это если я захочу с Виталиком Кличко провести бой за звание чемпиона мира, я должен буду пробиваться из самых низов, через кучу рейтинговых боев. А стать мэром столицы государства - раз плюнуть, зачем там опыт? И меня давно мучает вопрос - неужели морды бить сложнее, чем управлять многомиллионным городом? Похоже - да!
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тутти-10 (Сумська область)
30.04.2021 в 09:58
А що важче, в сауні перед клієнтами на роялі пісюном бацати, чи керувати багатомільйонною державою, не задавалися цим питанням?)
0
0


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