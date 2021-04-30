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"Несчастный случай, я просто хотел выбить мяч" - Василь извинился перед Каргбо
Бельгиец принял извинения
olimpik.com.ua
Голкипер "
"Ибрагим, надеюсь ты чувствуешь себя лучше. Очень сожалею о случившемся.
Несчастный случай, ведь я просто хотел выбить мяч.
Желаю тебе скорейшего выздоровления и как можно быстрее вернуться на поле. Всего тебе самого лучшего, друг, " - такое сообщение написал Василь Каргбо.
Бельгиец извинения принял, отметив, что это игра и такое случается.
Напомним, что у Каргбо двойной перелом и
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