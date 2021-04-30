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"Несчастный случай, я просто хотел выбить мяч" - Василь извинился перед Каргбо

Премьер-лига
(3 голосов)

Бельгиец принял извинения

"Несчастный случай, я просто хотел выбить мяч" - Василь извинился перед Каргбо

olimpik.com.ua

Новина українською

Голкипер "Зари" Никола Василь принес свои извинения форварду "Олимпика" Ибрагиму Каргбо за нанесенную тяжелую травму.

"Ибрагим, надеюсь ты чувствуешь себя лучше. Очень сожалею о случившемся.

Несчастный случай, ведь я просто хотел выбить мяч.

Желаю тебе скорейшего выздоровления и как можно быстрее вернуться на поле. Всего тебе самого лучшего, друг, " - такое сообщение написал Василь Каргбо.

Бельгиец извинения принял, отметив, что это игра и такое случается.

Напомним, что у Каргбо двойной перелом и теперь он может пропустить более полгода.

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В статье: Заря (Луганск) Олимпик (Донецк) Никола Василь Ибрагим Каргбо-младший
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Источник:
ТК Футбол

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