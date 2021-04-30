"Несчастный случай, я просто хотел выбить мяч" - Василь извинился перед Каргбо

Голкипер " Зари " Никола Василь принес свои извинения форварду "Олимпика" Ибрагиму Каргбо за нанесенную тяжелую травму.

"Ибрагим, надеюсь ты чувствуешь себя лучше. Очень сожалею о случившемся. Несчастный случай, ведь я просто хотел выбить мяч. Желаю тебе скорейшего выздоровления и как можно быстрее вернуться на поле. Всего тебе самого лучшего, друг, " - такое сообщение написал Василь Каргбо.

Бельгиец извинения принял, отметив, что это игра и такое случается.