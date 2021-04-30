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Гречишкин: И смешно и грустно - победили Шахтер и проиграли Львову
Хавбек горожан - о последних матчах команды
Полузащитник "
– И смешно, и грустно, если коротко ответить. Казалось бы, по рангу две разные команды. Но видите как – там где должны были брать очки с одной командой, а с другой терять, то получилось наоборот.
Конечно, было бы супер взять по максимуму. Хочу сказать, что "Львов" изменился – не так просто с ними играть, они это доказали, добыв победой над той же "Десной", поэтому действительно было трудно со львовянами взять очки.
– Твой удар с пенальти порвал сетку ворот, что ты ел перед матчем?
– Обычный рацион, как всегда. Я не знаю, что там с сеткой, возможно постарело немного. Мне прислали сообщение, что сетка была в порядке, целая, может, мяч просто так попал, немного курьезно получилось.
Самое главное – мяч оказался в воротах, а сетку залатают, или новую поставят. Возможно, это был какой-то намек на это,
- Что чувствует футболист, который забивает в ворота команде, которая по сути дала путь в большой футбол?
- Я вот еще перед матчем думал по этому поводу, что "Шахтеру" еще не удавалось забивать, играя за другие команды: то через арендную договоренность не получалось, то какие-то другие моменты. Вот первый гол и с пенальти "Шахтеру".
Да, было время, когда я выступал за "горняков", сейчас уже играю за другую команду, поэтому нужно просто идти дальше. Тогда надо было забивать и выводить свою команду вперед - вот, что я чувствовал. Бывший клуб или нет, это уже... Время идет, для меня "Шахтер" уже бывшая команда, а есть настоящая.
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