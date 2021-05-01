Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Франков игрокам Зари: Ребята, а что с вами было в Полтаве, когда вы играли с Ворсклой? Там арбитр вам помешал?
Он считает, что судья принял правильные решения в матч Олимпик - Заря
Футбольный журналист Артем Франков выразил свое мнение на счет противоречивых решений судьи в перенесенном матче 10-го тура "Олимпик" - "Заря" (2:1):
"В эпизоде с незасчитанным голом "Зари" был контакт Лунева с вратарем во вратарской площадке по вине самого Лунева. Тем более, что арбитры зафиксировали офсайд у футболиста "Зари". Что касается эпизода с красной карточкой Василию, было видно, что Каргбо получает тяжелую травму. Да, Василь играл в мяч, но при этом он сыграл в соперника. Если ты одновременно играешь в мяч, но при этом наносит вред здоровью соперника, пожалуйста, отвечай за это.
И то, что "Заря" потом разыгрывала свободный удар, это был реальный офсайд. Но была допущена методическая ошибка помощника главного арбитра. Если была бы какая-то опасность у ворот “Зари”, эпизод по правилам нужно было дать доиграть. Но в этом случае воротам "Зари" не угрожала опасность.
А по поводу того, что "Заря" все никак не может побороться за серебро вопрос. Хочется спросить: "Ребята, а что с вами было в Полтаве, когда вы играли с "Ворсклой"? Там арбитр вам помешал?”. На мой взгляд, "Заря" имеет определенные перепады в игре и Скрипник это показывает, ведь с "Олимпиком" была ротация, многие из лидеров был на скамейке запасных", - сказал Франков.
Напомним, что в минувшую среду "Олимпик" и "Заря" играли в перенесенном матче. В этом поединке арбитр принял два противоречивых решения в первом тайме: сначала отменил гол луганчан, а потом еще и удалил их голкипера.
Популярное сейчас
- СМИ назвали сумму, за которую Аталанта готова отпустить Малиновского
- Должен быть Малиновский. Определен самый полезный игрок Серии А в апреле
- "Несчастный случай, я просто хотел выбить мяч" - Василь извинился перед Каргбо
- Львов все дальше от зоны вылета, Рух обходит Ингулец. Таблица УПЛ 2020/21
- Парень на фоне домов: Шапаренко показал новое тату
- Эден Азар привез своего парикмахера в Испанию на частном самолете, наплевав на безопасность. ФОТО