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Франков игрокам Зари: Ребята, а что с вами было в Полтаве, когда вы играли с Ворсклой? Там арбитр вам помешал?

Премьер-лига
(1 голосов)

Он считает, что судья принял правильные решения в матч Олимпик - Заря

Франков игрокам Зари: Ребята, а что с вами было в Полтаве, когда вы играли с Ворсклой? Там арбитр вам помешал?

Новина українською

Футбольный журналист Артем Франков выразил свое мнение на счет противоречивых решений судьи в перенесенном матче 10-го тура "Олимпик" - "Заря" (2:1):

"В эпизоде ​​с незасчитанным голом "Зари" был контакт Лунева с вратарем во вратарской площадке по вине самого Лунева. Тем более, что арбитры зафиксировали офсайд у футболиста "Зари". Что касается эпизода с красной карточкой Василию, было видно, что Каргбо получает тяжелую травму. Да, Василь играл в мяч, но при этом он сыграл в соперника. Если ты одновременно играешь в мяч, но при этом наносит вред здоровью соперника, пожалуйста, отвечай за это.

И то, что "Заря" потом разыгрывала свободный удар, это был реальный офсайд. Но была допущена методическая ошибка помощника главного арбитра. Если была бы какая-то опасность у ворот “Зари”, эпизод по правилам нужно было дать доиграть. Но в этом случае воротам "Зари" не угрожала опасность.

А по поводу того, что "Заря" все никак не может побороться за серебро вопрос. Хочется спросить: "Ребята, а что с вами было в Полтаве, когда вы играли с "Ворсклой"? Там арбитр вам помешал?”. На мой взгляд, "Заря" имеет определенные перепады в игре и Скрипник это показывает, ведь с "Олимпиком" была ротация, многие из лидеров был на скамейке запасных", - сказал Франков.

Напомним, что в минувшую среду "Олимпик" и "Заря" играли в перенесенном матче. В этом поединке арбитр принял два противоречивых решения в первом тайме: сначала отменил гол луганчан, а потом еще и удалил их голкипера.

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В статье: Заря (Луганск) Олимпик (Донецк) Артем Франков
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Комментарии (5)
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Alex (Київ) (Киев)
01.05.2021 в 09:57
Согласен с Франковым. Настоящий професиональный футбольный журналист. Раз проиграли "Ворскле" по игре, то теперь судьи могут следующие матчи не судить нормально, а в каждой игре имеют полное право даже по 2 "левых" пенальти ставить и по 2 красные карточки давать. "Сами виноваты" - по мнению Франкова.
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дедушка (Сумы)
01.05.2021 в 09:36
Бред алкаша.Было вне игры и как сказали бы англичани ,что после вне игры игрока можно бить,ломать тд и тп.Да и у Денисова другое он сказать не мог просто.
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ПРАЗДНИК (ЧЕРНИГОВ)
01.05.2021 в 09:34
Заря могла брать серебро а прошлом году, если бы не Скрипник. Могли в последней игре сделать мою Десну и все. Но Скрипник долго жил в Германии, и расчет у него в крови. Поэтому в прошлом году не было журавля у Зари. При Вернидубе Мужики рубались бы до последнего.
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simargl (Чернигов)
01.05.2021 в 09:05
+100%. Хоть и не нравится мне этот журналист...
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Термит (Киев)
01.05.2021 в 09:48
Посмотри эпизод, когда Пикфорд сломал ван Дейка. Там было нарушение в штрафной, но до этого был миллиметровый офсайд. И все - судят по более раннему случаю. Вратарю даже жёлтой не дали, ван Дейка выносят, офсайд - и досвидание! Ситуация - один в один, только Васыль ещё и первым на мяче был. А то, что проиграли по делу Ворскле, не значит, что их теперь нужно топить с Олимпиком.
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