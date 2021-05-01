Франков игрокам Зари: Ребята, а что с вами было в Полтаве, когда вы играли с Ворсклой? Там арбитр вам помешал?

Футбольный журналист Артем Франков выразил свое мнение на счет противоречивых решений судьи в перенесенном матче 10-го тура "Олимпик" - "Заря" (2:1):

"В эпизоде ​​с незасчитанным голом "Зари" был контакт Лунева с вратарем во вратарской площадке по вине самого Лунева. Тем более, что арбитры зафиксировали офсайд у футболиста "Зари". Что касается эпизода с красной карточкой Василию, было видно, что Каргбо получает тяжелую травму. Да, Василь играл в мяч, но при этом он сыграл в соперника. Если ты одновременно играешь в мяч, но при этом наносит вред здоровью соперника, пожалуйста, отвечай за это.

И то, что "Заря" потом разыгрывала свободный удар, это был реальный офсайд. Но была допущена методическая ошибка помощника главного арбитра. Если была бы какая-то опасность у ворот “Зари”, эпизод по правилам нужно было дать доиграть. Но в этом случае воротам "Зари" не угрожала опасность.

А по поводу того, что "Заря" все никак не может побороться за серебро вопрос. Хочется спросить: "Ребята, а что с вами было в Полтаве, когда вы играли с "Ворсклой"? Там арбитр вам помешал?”. На мой взгляд, "Заря" имеет определенные перепады в игре и Скрипник это показывает, ведь с "Олимпиком" была ротация, многие из лидеров был на скамейке запасных", - сказал Франков.