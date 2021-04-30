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"Василь не заслуживал удаления" - президент Олимпика поменял свое мнение о спорном эпизоде

Премьер-лига
(2 голосов)

Президент Олимпика снова говорит о судействе

"Василь не заслуживал удаления" - президент Олимпика поменял свое мнение о спорном эпизоде

Новина українською

Президент "Олимпика" Владислав Гельзин прокомментировал удаление в матче своей команды против "Зари" (2:1) голкипера луганчан Василя, которому предшествовал двойном перелом ноги у нападающего донеччан Ибрагима Каргбо.

"После игры "Олимпик" - "Заря" в СМИ очень много разговоров о судействе в этом матче. Хочу объяснить, почему не озвучивал свою позицию по противоречивым эпизодам сразу после игры.

Я очень тщательно готовился к заседанию КДК, поэтому сразу после матча был погружен в изучение материалов. Для меня было важно быть готовым к заседанию. Уже после КДК еще раз пересмотрел матч.

Безусловно, удаление голкипера "Зари" Василя повлияло на ход матча. Если бы соперник был в полном составе, нам было бы труднее взять очки. Окажись я на месте "Зари", так же был бы недоволен судейством.

Решение Балакина удалить голкипера "Зари" было принято на эмоциях при просмотре эпизода с травмой Каргбо. Это действительно жуткий момент травмы. Но должен признать, что вратарь не заслуживал удаления. Это игровой эпизод. И удаление незаслуженное.

Также много разговоров о незасчитанном голе "Зари". Футболист "Зари" лежал частью тела на нашем голкипере и влиял на развитие эпизода. Понятно, что Кичаку трудно было бы отразить такой удар. Но то, что его немного придержали, не позволило ему подняться и сыграть в этом эпизоде.

Независимо от того, что счет матча в нашу пользу, хочу быть объективным. Все равно остаюсь на позиции, что наше судейство нужно реформировать. И искоренить злостные нарушения в нашем футболе", – сказал Гельзин.

Интересно, что всего день назад в одном из интервью Гельзин высказывал противоположное мнение, заявляв, что не считает удаление Василя несправедливым, так как это была опасная игра.

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В статье: Заря (Луганск) Олимпик (Донецк) Владислав Гельзин Никола Василь Ибрагим Каргбо-младший
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Источник:
Sport Arena

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Комментарии (2)
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sergkir
30.04.2021 в 23:19
Дэбил(
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0
-1
Alex.696 (Немирів)
30.04.2021 в 22:38
Респект. Чітко стоїть на своїх позиціях.
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