"Василь не заслуживал удаления" - президент Олимпика поменял свое мнение о спорном эпизоде

Президент " Олимпика " Владислав Гельзин прокомментировал удаление в матче своей команды против "Зари" (2:1) голкипера луганчан Василя, которому предшествовал двойном перелом ноги у нападающего донеччан Ибрагима Каргбо.

"После игры "Олимпик" - "Заря" в СМИ очень много разговоров о судействе в этом матче. Хочу объяснить, почему не озвучивал свою позицию по противоречивым эпизодам сразу после игры.

Я очень тщательно готовился к заседанию КДК, поэтому сразу после матча был погружен в изучение материалов. Для меня было важно быть готовым к заседанию. Уже после КДК еще раз пересмотрел матч.

Безусловно, удаление голкипера "Зари" Василя повлияло на ход матча. Если бы соперник был в полном составе, нам было бы труднее взять очки. Окажись я на месте "Зари", так же был бы недоволен судейством.

Решение Балакина удалить голкипера "Зари" было принято на эмоциях при просмотре эпизода с травмой Каргбо. Это действительно жуткий момент травмы. Но должен признать, что вратарь не заслуживал удаления. Это игровой эпизод. И удаление незаслуженное.

Также много разговоров о незасчитанном голе "Зари". Футболист "Зари" лежал частью тела на нашем голкипере и влиял на развитие эпизода. Понятно, что Кичаку трудно было бы отразить такой удар. Но то, что его немного придержали, не позволило ему подняться и сыграть в этом эпизоде.

Независимо от того, что счет матча в нашу пользу, хочу быть объективным. Все равно остаюсь на позиции, что наше судейство нужно реформировать. И искоренить злостные нарушения в нашем футболе", – сказал Гельзин.