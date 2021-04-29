Гельзин: Не считаю удаление Василя несправедливым, это была опасная игра

Президент " Олимпика " Владислав Гельзин прокомментировал удаление в матче своей команды против "Зари" (2:1) голкипера луганчан Василя, которому предшествовал двойном перелом ноги у нападающего донетчан Ибрагима Каргбо.

"Мы добыли важные три очка в свете борьбы за место в Премьер-лиге. Юрий Калитвинцев по-прежнему имеет полное доверие, несмотря на то, что мы планировали бороться за зону УЕФА, а в итоге боремся за выживание. Он строит команду, заскочил в уходящий поезд.

Если бы я был на месте представителей "Зари", наверное, тоже бы возмущался судейством. Но не считаю, что арбитр ошибся, удалив Василя. Все уже знают, что у Каргбо перелом двух костей , его увезли на "скорой" и уже прооперировали. Мы потеряли его на несколько месяцев и неизвестно, когда он восстановится. Это была опасная игра, поэтому не считаю удаление вратаря несправедливым.

Вылет из УПЛ? Не хотим об этом думать. В нижней части турнирной таблицы плотность такая, что борьба будет идти до последнего тура и мы будем бороться до последнего", - сказал Гельзин.