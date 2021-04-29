Гельзин: Не считаю удаление Василя несправедливым, это была опасная игра

Президент "Олимпика" Владислав Гельзин прокомментировал удаление в матче своей команды против "Зари" (2:1) голкипера луганчан Василя, которому предшествовал двойном перелом ноги у нападающего донетчан Ибрагима Каргбо.
"Мы добыли важные три очка в свете борьбы за место в Премьер-лиге. Юрий Калитвинцев по-прежнему имеет полное доверие, несмотря на то, что мы планировали бороться за зону УЕФА, а в итоге боремся за выживание. Он строит команду, заскочил в уходящий поезд.
Если бы я был на месте представителей "Зари", наверное, тоже бы возмущался судейством. Но не считаю, что арбитр ошибся, удалив Василя. Все уже знают, что у Каргбо перелом двух костей, его увезли на "скорой" и уже прооперировали. Мы потеряли его на несколько месяцев и неизвестно, когда он восстановится. Это была опасная игра, поэтому не считаю удаление вратаря несправедливым.
Вылет из УПЛ? Не хотим об этом думать. В нижней части турнирной таблицы плотность такая, что борьба будет идти до последнего тура и мы будем бороться до последнего", - сказал Гельзин.
Вот в том то и дело, что пожизненно от судейства надо отстранить этого клоуна-судью. Этот эпизод с последующей травмой Каргбо произошел по причине его некомпетентности. Эпизод с отменой гола произошел тоже из-за его некомпетентности. Хотелось бы опять-таки верить, что он просто правил футбольных не знает, тк тогда можно хотя бы их выучить. Но.... Все мы прекрасно понимаем, что человек просто обеспечил заряженный результат.
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Maugli (Джунгли Африки)
29.04.2021 в 20:40
Теперь Гельзина не жалко. Пусть его отлучают от футбола, мерзавец он
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VAO (Луганск)
29.04.2021 в 20:43
Мне тоже вот интересно. А как же его борьба с судейским корпусом?
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krakow (Херсон)
29.04.2021 в 20:27
Парни, "динамовцы", ау! Это же ,тот самый мужик-правдоруб,шо с судейской мафией борется.
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Лекарь (село Дарница)
29.04.2021 в 19:55
фэйспалм
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ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
29.04.2021 в 19:53
Опа-опа...! Донецкие - они всегда такие...противоречивые...?...
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таврия19752009 (симферополь)
29.04.2021 в 19:41
аахах теперь судьи хорошие)))а тут тролли Динамо за него свои пердаки порвали)
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Водитель трамвая (Бухарест)
29.04.2021 в 20:12
Дырявым не позавидуешь, они теперь пердаки за Цыгана вынуждены рвать, хотя дюжину лет хейтили его :)
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дедушка (Сумы)
29.04.2021 в 19:24
Вот конь педальный.Твою команду надо валить за твой базар,хотя надо признать он правильный,только если бы без матов.Правильно всё сказано было.Только Зарю валят каждый матч и второй год подряд это минимум.Следующий матч Заря- Минай,ну очень централный и вар подключили и опять любимые судьи,и здесь замена судьи за пару дней до матча,Гельзин ответь кто постарался?Такие судьи как эти что судили и были на варе +романов Заре даже 3 место не дадут занятьПока будет Ахмет хан заносить этому макароннику у нас не судей не будет ни чемпионата.Помниться судьба Металлиста.И павелко это выгодно видать.Одним словом как Сказал Белик базар-лига.
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+3
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momuaua (Киев)
29.04.2021 в 19:07
Гельзин - редкая гнида. Видно же на всех повторах, что Каргбо сам виноват. А Балакин - это вообще ужас. За что удаление??? Гнать таких судей надо из футбола.
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Некр!т (Дзвонимісто)
29.04.2021 в 18:44
"небезпечна гра" в тому, що воротар без шолома головою у піткаті вибив м`яч, а телепень Каргбо поламався, врізавшись у нього
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+7
-2
octavi4 (Warszawa)
29.04.2021 в 18:05
Ну понятно всё с ним :)
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+9
-1
football_soccer (Украина)
29.04.2021 в 18:03
ну если судья четко отсудил, по его мнению, этот матч. Значит и матч олимпика с шахтером тоже судился четко? а иначе двойные стандарты получаются ))