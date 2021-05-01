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Санжар - о Динамо: После завоевания чемпионского титула команда может расслабиться

Премьер-лига
(1 голосов)

Эксперт поделился ожиданиями о предстоящем матче киевлян

Санжар - о Динамо: После завоевания чемпионского титула команда может расслабиться

Новина українською

Экс-тренер "Олимпика" и "Карпат" Роман Санжар рассказал о том, каким тяжелым для киевлян может оказаться матч "Динамо" - "Ворскла". Поединок состоится сегодня в 19:30 по киевскому времени.

"Действительно, после завоевания чемпионского титула команда может расслабиться. Конечно, тренерский штаб будет настраивать футболистов на борьбу, на тяжелый матч. Но подсознательно динамовцы все равно будут чувствовать, что главная задача уже выполнена.

Многое будет зависеть в этом матче от внутреннего настроя каждого игрока "Динамо". Киевляне фавориты, но факт того, что команда уже чемпион, может сыграть в пользу полтавчан", – сказал Санжар.

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В статье: Ворскла (Полтава) Роман Санжар Динамо (Киев)
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Источник:
Zbirna.com

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Комментарии (1)
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Olegyurchak (Хмельницький )
01.05.2021 в 15:53
Він хотів сказати продасть матч Ворсклі чи покаже чемпіонську гру.
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