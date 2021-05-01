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Йовичевич: Матч показал, что можем быть конкурентными с грандами

Премьер-лига
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Тренер "Днепра-1" прокомментировал поражение от "Шахтера"

Йовичевич: Матч показал, что можем быть конкурентными с грандами

СК "Днепр-1" / Автор неизвестен

Новина українською

В 24-м туре УПЛ "Шахтер" встретился с "Днепром-1" на НСК "Олимпийский" в Киеве. Команда Каштру переиграла днепрян со счетом 2:1. О поражении в матче высказался главный тренер "Днепра-1" Игор Йовичевич:

"Возможно, не то поражение, из-за которого можно плакать. Результат где-то не по игре. Из-за своих ошибок открыли путь "Шахтеру" к победе. Но матч показал, что можем быть конкурентными с грандами. И гол забили, и выходили в контратаки, и прессинг демонстрировали. Один из матчей, где хотелось показать себя на фоне гранда. Хороший тест для нас. Можем все на поле, но нельзя так ошибаться.

Две ошибки Батагова? Я Арсению сказал, что это процесс воспитания и взросления как футболиста. Такие ошибки нужно пройти. Я ему немножко "напихал", потому что после отбора не назад, а вперед следует играть. Особенно ему, ведь он опорник. Для него это урок.

Следующий чемпионат? Есть желание сохранить костяк на новый сезон. Думаю, клуб видит, что есть перспектива. На отдыхе клуб должен быть очень оперативным, чтобы сохранить и усилить состав", - сказал Йовичевич.

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В статье: Игор Йовичевич Шахтер Днепр-1
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Источник:
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