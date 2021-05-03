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"Так нельзя, это телевидение!" - Денисов высказался против матов в прямом эфире
По словам Даниила Сагуткина
Директор телеканалов Футбол Александр Денисов выказал неудовольствие по поводу матов в прямом эфире
Денисов обратился к футбольной общественности по поводу данной проблемы, так как это уже не первый случай в украинском футболе, когда в прямом эфире звучат маты. Ранее нецензурные выражения позволяли себе президент "Олимпика" Владислав Гельзин и главный тренер "Колоса" Руслан Костышин.
"Опять приходится запикивать... Мы уже и отшучивались, но тренд приходить на флеши с матерщиной у нас положил Владислав Гельзин. Теперь эту дурнопахнущую традицию пора искоренять.
Через неделю все заканчивается извинениями, это никуда не годится. Наверное, мы будем выключать такие кадры из трансляции, просто обрывать такие интервью.
Так нельзя, это телевидение! Это большая аудитория людей преклонного возраста и детей. Одно и то же повторяем несколько раз, это ни в какие ворота не лезет", - заявил Денисов.
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