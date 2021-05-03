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"Так нельзя, это телевидение!" - Денисов высказался против матов в прямом эфире

Премьер-лига
(2 голосов)

По словам Даниила Сагуткина

"Так нельзя, это телевидение!" - Денисов высказался против матов в прямом эфире

Новина українською

Директор телеканалов Футбол Александр Денисов выказал неудовольствие по поводу матов в прямом эфире от защитника "Мариуполя" Даниила Сагуткина.

Денисов обратился к футбольной общественности по поводу данной проблемы, так как это уже не первый случай в украинском футболе, когда в прямом эфире звучат маты. Ранее нецензурные выражения позволяли себе президент "Олимпика" Владислав Гельзин и главный тренер "Колоса" Руслан Костышин.

"Опять приходится запикивать... Мы уже и отшучивались, но тренд приходить на флеши с матерщиной у нас положил Владислав Гельзин. Теперь эту дурнопахнущую традицию пора искоренять.

Через неделю все заканчивается извинениями, это никуда не годится. Наверное, мы будем выключать такие кадры из трансляции, просто обрывать такие интервью.

Так нельзя, это телевидение! Это большая аудитория людей преклонного возраста и детей. Одно и то же повторяем несколько раз, это ни в какие ворота не лезет", - заявил Денисов.

Интересно, что о высказываниях эксперта каналов Алексая Белика Денисов не упомянул.

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В статье: ФК Мариуполь Александр Денисов Даниил Сагуткин
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (2)
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Просто Квашин (Харьков)
03.05.2021 в 22:20
А можно так, как Пенисов.... Позиционировать себя независимым спортивным журналистом, а работать на шахтьор.... ??? Это намного хуже матюков....
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ещё не специалист (Кривой Рог)
03.05.2021 в 22:14
це ж ворота в двір "Вєлікаго хфутболу", а в такі ворота першими лізуть матюки, потім все інше. .
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