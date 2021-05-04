30 тысяч долларов и девушки в провокационных нарядах. Лопес Ньето вспомнил "шубный" скандал с Динамо

Экс-арбитр ФИФА Лопес Ньето вспомнил нашумевшую историю осени 1995 года, когда он судил матч группы Лиги чемпионов "Динамо" - "Панатинаикос".

Тот поединок завершился победой киевлян со счетом 1:0, но после матча вспыхнул грандиозный скандал, так как Ньето в своем рапорте указал, что киевский клуб хотел его подкупить, а история с шубами, которую пытались подарить киевляне судейской бригаде, стала нарицательной.

"Меня встретили директора клуба, показали город и предложили сходить в сауну.

Конечно, сауна, которую они мне предложили, была другая. Мы прошли в комнату, и когда я принимал душ, они постучали в комнату и передали посылку. Затем зазвонил телефон, и помощник сказал: "Антонио, они принесли мне шубу".

Хотя худшее было еще впереди. Мы пошли пообедать с этими господами, и на двух мерседесах поехали в какой-то лес. Это была своего рода деревня. "Это штаб киевского Динамо", - смеясь, сказали сопровождающие.

Там даже флагов или указателей не было. А тут вдруг откуда-то появились девушки в очень провокационных нарядах.

Затем в комнате, они хотели со мной поговорить и дали мне бумагу, на которой было написано: "Антонио, победа "Динамо". 30 000 долларов для вас" - вспомнил Лопес Ньето.