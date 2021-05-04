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30 тысяч долларов и девушки в провокационных нарядах. Лопес Ньето вспомнил "шубный" скандал с Динамо

Премьер-лига
(2 голосов)

История из 90-х со скандальными шубами

30 тысяч долларов и девушки в провокационных нарядах. Лопес Ньето вспомнил "шубный" скандал с Динамо

komandaonline.com

Новина українською

Экс-арбитр ФИФА Лопес Ньето вспомнил нашумевшую историю осени 1995 года, когда он судил матч группы Лиги чемпионов "Динамо" - "Панатинаикос".

Тот поединок завершился победой киевлян со счетом 1:0, но после матча вспыхнул грандиозный скандал, так как Ньето в своем рапорте указал, что киевский клуб хотел его подкупить, а история с шубами, которую пытались подарить киевляне судейской бригаде, стала нарицательной.

"Меня встретили директора клуба, показали город и предложили сходить в сауну.

Конечно, сауна, которую они мне предложили, была другая. Мы прошли в комнату, и когда я принимал душ, они постучали в комнату и передали посылку. Затем зазвонил телефон, и помощник сказал: "Антонио, они принесли мне шубу".

Хотя худшее было еще впереди. Мы пошли пообедать с этими господами, и на двух мерседесах поехали в какой-то лес. Это была своего рода деревня. "Это штаб киевского Динамо", - смеясь, сказали сопровождающие.

Там даже флагов или указателей не было. А тут вдруг откуда-то появились девушки в очень провокационных нарядах.

Затем в комнате, они хотели со мной поговорить и дали мне бумагу, на которой было написано: "Антонио, победа "Динамо". 30 000 долларов для вас" - вспомнил Лопес Ньето.

Напомним, что вся эта история закончилась тем, что УЕФА немедленно снял Динамо с текущего розыгрыша Лиги чемпионов и отстранил на последующие два сезона от еврокубков, а Василия Бабийчука и Игоря Суркиса пожизненно отстранил от футбола.

Впрочем, после титанических усилий украинской стороны, когда в дело включился и первый президент Украины Леонид Кравчук, весной следующего года УЕФА обнулил двухгодичную дисквалификацию "Динамо", а также помиловал Суркиса и Бабийчука.

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В статье: Игорь Суркис Динамо (Киев) Антонио Лопес Ньето
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Источник:
besoccer.com

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Комментарии (7)
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ZXCVBNM (Місто на Дніпрі)
04.05.2021 в 20:43
От би прогнати через детектор брехні абсолютно всіх учасників тих подій. Цей Лопес викликає серйозні запитання, не менше ніж братки Суркіси. Декілька місяців потому він був запрошений у себе в Іспанії, здається до прокуратури, і вже на місці дізнався, що в сусідній кімнаті його чекають Суркіси у супроводі представників Генпрокуратури України для проведення очної ставки. Тут же відмовився від усіх показань та претензій і просто збіг звідти, тільки його і бачили.
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+1
-2
krakow (Херсон)
04.05.2021 в 21:04
У этой бредятины,ключевое слово - "здаеться"... Представители Генпрокуратуры Украины,наведшие ужас на испанца у себя на родине,апофеоз . Это и сейчас,было бы смешно.А, по 95 -у году, просто анекдот.
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+1
0
avatar
ascent (Луксор)
04.05.2021 в 21:04
Да нет, не может быть: братки Суркисы - белые и пушистые...
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0
0
viajador (то є Кошмари City)
04.05.2021 в 20:43
Рівень АйК'ю Гаріка Сукіса залишився на рівні 1994-го. Лопес Ньєто на віддалі десятиліть виявився порядною людиною, а скільки "заробив" відсторонений від фуболу Платіні на Євро2012 знає лише він.
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+1
-1
ZSTV1223 (Черкаси)
04.05.2021 в 20:42
Іспанцями дарувати шуби. Браво Треба було б ще снігоприбиральну машину купити. Тоді б точно погодились.
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+2
0
учитель футбола (Львов)
04.05.2021 в 19:56
ну это классика украинского футбола
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+4
-2
Hanter44 (Baburka)
04.05.2021 в 19:52
Интересно-Как долго этот материал провисит на сайте?
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+2
-5


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