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30 тысяч долларов и девушки в провокационных нарядах. Лопес Ньето вспомнил "шубный" скандал с Динамо
История из 90-х со скандальными шубами
komandaonline.com
Экс-арбитр ФИФА Лопес Ньето вспомнил нашумевшую историю осени 1995 года, когда он судил матч группы Лиги чемпионов "Динамо" - "Панатинаикос".
Тот поединок завершился победой киевлян со счетом 1:0, но после матча вспыхнул грандиозный скандал, так как Ньето в своем рапорте указал, что
"Меня встретили директора клуба, показали город и предложили сходить в сауну.
Конечно, сауна, которую они мне предложили, была другая. Мы прошли в комнату, и когда я принимал душ, они постучали в комнату и передали посылку. Затем зазвонил телефон, и помощник сказал: "Антонио, они принесли мне шубу".
Хотя худшее было еще впереди. Мы пошли пообедать с этими господами, и на двух мерседесах поехали в какой-то лес. Это была своего рода деревня. "Это штаб киевского Динамо", - смеясь, сказали сопровождающие.
Там даже флагов или указателей не было. А тут вдруг откуда-то появились девушки в очень провокационных нарядах.
Затем в комнате, они хотели со мной поговорить и дали мне бумагу, на которой было написано: "Антонио, победа "Динамо". 30 000 долларов для вас" - вспомнил Лопес Ньето.
Напомним, что вся эта история закончилась тем, что УЕФА немедленно снял Динамо с текущего розыгрыша Лиги чемпионов и отстранил на последующие два сезона от еврокубков, а Василия Бабийчука и Игоря Суркиса пожизненно отстранил от футбола.
Впрочем, после титанических усилий украинской стороны, когда в дело включился и первый президент Украины Леонид Кравчук, весной следующего года УЕФА обнулил двухгодичную дисквалификацию "Динамо", а также помиловал Суркиса и Бабийчука.
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