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Шаран не сможет рассчитывать на пять игроков в матче с Колосом

Премьер-лига
(1 голосов)

Игра состоится 5 мая

Шаран не сможет рассчитывать на пять игроков в матче с Колосом

Фото: ФК Шахтер

Новина українською

Главный тренер "Александрии" Владимир Шаран рассказал, на кого не сможет рассчитывать в матче против "Колоса".

"У нас очень много кадровых проблем. Сыграть не смогут Лучкевич, Третьяков, Ситало, Пашаев и Бухал. Будут играть те, кто всегда у нас в обойме и, конечно же, будем привлекать молодежь.

Настроение очень плохое, потому что не хотели проигрывать "Руху". Я был очень довольным первым таймом, но дальше увидел как команда играет не так, как хотелось. Мы очень расстроены", - сказал Шаран.

Напомним, что матч "Александрия" - "Колос" состоится сегодня, 5 мая и начнется в 19:00.

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В статье: Владимир Шаран ФК Александрия Колос (Ковалевка)
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (3)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
05.05.2021 в 12:16
Зас-уки, падл*юки підкуповують суперників.
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simargl (Чернигов)
05.05.2021 в 12:31
Не исключено, увы...
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simargl (Чернигов)
05.05.2021 в 12:09
Это печально. Если Александрия не выстоит, то Колос уже в еврокубках ,а вся интрига остаётся Ворскле с Десной...(((
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