Шаран не сможет рассчитывать на пять игроков в матче с Колосом

Главный тренер "Александрии" Владимир Шаран рассказал, на кого не сможет рассчитывать в матче против "Колоса".

"У нас очень много кадровых проблем. Сыграть не смогут Лучкевич, Третьяков, Ситало, Пашаев и Бухал. Будут играть те, кто всегда у нас в обойме и, конечно же, будем привлекать молодежь.

Настроение очень плохое, потому что не хотели проигрывать "Руху". Я был очень довольным первым таймом, но дальше увидел как команда играет не так, как хотелось. Мы очень расстроены", - сказал Шаран.