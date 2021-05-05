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Шаран не сможет рассчитывать на пять игроков в матче с Колосом
Игра состоится 5 мая
Фото: ФК Шахтер
Главный тренер "Александрии" Владимир Шаран рассказал, на кого не сможет рассчитывать в матче против "Колоса".
"У нас очень много кадровых проблем. Сыграть не смогут Лучкевич, Третьяков, Ситало, Пашаев и Бухал. Будут играть те, кто всегда у нас в обойме и, конечно же, будем привлекать молодежь.
Настроение очень плохое, потому что не хотели проигрывать "Руху". Я был очень довольным первым таймом, но дальше увидел как команда играет не так, как хотелось. Мы очень расстроены", - сказал Шаран.
Напомним, что матч "Александрия" - "Колос" состоится сегодня, 5 мая и начнется в 19:00.
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