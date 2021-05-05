  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Стало известно, пустят ли зрителей на матч Колос - Динамо
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Стало известно, пустят ли зрителей на матч Колос - Динамо

Премьер-лига
(1 голосов)

Игра последнего тура сезона пройдет без болельщиков

Стало известно, пустят ли зрителей на матч Колос - Динамо

fcdynamo.kiev.ua

Новина українською

Матч 26-го тура УПЛ "Колос" – "Динамо" состоится без болельщиков на трибунах.

"На этой неделе Киевская область выходит из красной карантинной зоны, но эпидемиологическая ситуация в стране, и области в целом, остается серьезной.

Министерство здравоохранения Украины применяет ограничительные противоэпидемические мероприятия, которые предусмотрены для желтого уровня эпидемической опасности.

Заботясь о здоровье наших болельщиков, матч "Колос" – "Динамо" в Ковалевке пройдет при пустых трибунах", – сказано на официальном сайте "Колоса".

Напомним, что матч "Колос" - "Динамо" состоится 9 мая и начнется в 17:00. Последний раз со зрителями "Колос" играл дома 14 марта против "Мариуполя".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо (Киев) Колос (Ковалевка)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Колос

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...