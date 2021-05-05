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Стало известно, пустят ли зрителей на матч Колос - Динамо
Игра последнего тура сезона пройдет без болельщиков
fcdynamo.kiev.ua
Матч 26-го тура УПЛ "Колос" – "Динамо" состоится без болельщиков на трибунах.
"На этой неделе Киевская область выходит из красной карантинной зоны, но эпидемиологическая ситуация в стране, и области в целом, остается серьезной.
Министерство здравоохранения Украины применяет ограничительные противоэпидемические мероприятия, которые предусмотрены для желтого уровня эпидемической опасности.
Заботясь о здоровье наших болельщиков, матч "Колос" – "Динамо" в Ковалевке пройдет при пустых трибунах", – сказано на официальном сайте "Колоса".
Напомним, что матч "Колос" - "Динамо" состоится 9 мая и начнется в 17:00. Последний раз со зрителями "Колос" играл дома 14 марта против "Мариуполя".
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