Стало известно, пустят ли зрителей на матч Колос - Динамо

Матч 26-го тура УПЛ "Колос" – "Динамо" состоится без болельщиков на трибунах.

"На этой неделе Киевская область выходит из красной карантинной зоны, но эпидемиологическая ситуация в стране, и области в целом, остается серьезной.

Министерство здравоохранения Украины применяет ограничительные противоэпидемические мероприятия, которые предусмотрены для желтого уровня эпидемической опасности.

Заботясь о здоровье наших болельщиков, матч "Колос" – "Динамо" в Ковалевке пройдет при пустых трибунах", – сказано на официальном сайте "Колоса".