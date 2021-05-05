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Грозный: Динамо в каждой игре нужно подтверждать свой высокий статус и амбиции

Премьер-лига
(1 голосов)

Известный украинский тренер - о выступлениях киевского клуба

Грозный: Динамо в каждой игре нужно подтверждать свой высокий статус и амбиции

Фото: UA-Футбол / Автор - Олександр Приходько

Новина українською

Известный украинский тренер Вячеслав Грозный поделился мнением о выступлениях киевского "Динамо".

"Вдруг вы забыли, когда динамовцы теряли очки в УПЛ, я вам подскажу: аж 21 февраля они сыграли 1:1 с "Десной". Это было между матчами с "Брюгге", которые были очень важны. Тогда динамовцы прошли "Брюгге" и это очень важно. Кстати киевляне до завершения сезона больше не собираются терять очки, несмотря на то, что стали чемпионами. Матч в Полтаве с "Ворсклой" (1:5) это продемонстрировал и показал, что требования Мирчи Луческу к новоиспеченным чемпионам стали еще выше. Он не дает им расслабляться ни в коем случае и ни в одном матче.

"Динамо" в каждой игре нужно подтверждать свой высокий статус и амбиции. Для киевлян сейчас не имеет значения, кто соперник, так как они завоевали долгожданный трофей, к которому шли пять лет. "Бело-синие" получают в матчах удовольствие от игры и от результата. Динамовцам осталось сыграть в этом сезоне три матча: в УПЛ с "Мариуполем" и "Колосом" и в финале Кубка Украины с "Зарей".

Динамовцы стали много забивать: три "Агробизнесу", а также по пять "Ингульцу" и "Ворскле". Киевлянам сейчас противостоит молодой и амбициозный "Мариуполь", ведущий борьбу за сохранение прописки в УПЛ. Первую часть чемпионата приазовцы провели значительно успешнее, чем вторую. Во второй части они одержали только одну победу при трех ничьих и семи поражениях. Накануне они, выигрывая 1:0, уступили "Львову" (1:2). В матчах с "Динамо" и "Десной" можно вообще не взять очки, но остаться в УПЛ, так как у них есть гандикап в 4 очка перед "Минаем" и одно очко перед "Олимпиком".

Для приазовцев большой плюс, что молодые игроки получают неоценимый опыт в УПЛ, что поможет им в дальнейшей карьере", - сказал Грозный.

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В статье: Вячеслав Грозный Динамо (Киев)
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Источник:
Sport.ua

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Комментарии (1)
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vabo70
05.05.2021 в 15:33
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