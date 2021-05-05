  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Луческу: После того, как чемпионство было завоевано, сложно мотивировать игроков
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Луческу: После того, как чемпионство было завоевано, сложно мотивировать игроков

Премьер-лига
(2 голосов)

Итоги матча с Мариуполем от главного тренера Динамо

Луческу: После того, как чемпионство было завоевано, сложно мотивировать игроков

Фото: UA-Футбол / Автор - Александр Приходько

Новина українською

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу прокомментировал поединок 25-го тура УПЛ, в котором "бело-синие" сыграли вничью с "Мариуполем" (0:0).

- Результат, считаю, по игре. Обе команды создали не очень много моментов. Хозяева поля были очень мотивированы, это было видно и по тому, как они боролись на поле, и по количеству желтых карточек. В то же время у них играющая команда, техничные игроки, которые старались держать мяч внизу и строить атаки через короткий пас. Повторюсь, результат соответствует той игре, которая была на поле. После того, как чемпионство было завоевано, сложно мотивировать игроков. Отсюда и такая игра.

Поле хоть и новое, но мяч двигался довольно непредсказуемо. Особенно когда оно было сухим, то "тормозило" игру. Но я поздравляю хозяев с таким газоном, поскольку он будет держаться и в холодное время года. Очень важно, что такие поля есть и их делают в Украине.

- Супряга был в заявке, но мы не увидели его на поле…

- Если бы я мог, то выпустил бы всех 20 футболистов. Но, к сожалению, у нас только пять замен, тем более после удаления де Пены было довольно сложно делать замены. Я старался дать как можно больше игрового времени тем игрокам, кто будет выступать за свои национальные сборные на Евро, чтобы они подошли к турниру в хорошей форме.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Мирча Луческу ФК Мариуполь Динамо (Киев)
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Динамо

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (7)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
prostors (Вольногорск)
05.05.2021 в 19:17
Ну теперь с Колосом вообще играть не будут, там через 3 дня финал Кубка с Зарей.
Ответить
0
0
ZXCVBNM (Місто на Дніпрі)
05.05.2021 в 19:46
В основному там думки вже про Євро, нікому не хочеться травмуватися.
Ответить
0
0
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
05.05.2021 в 18:06
Луческу - продажный дед!
Ответить
+1
-10
avatar
Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
05.05.2021 в 18:13
От человека с мозгом колибри - это комплимент :)
Ответить
+2
-2
aleks68
05.05.2021 в 19:29
чья бы корова мычала петух дырявый
+1
-1
avatar
Сокира (New Castle)
05.05.2021 в 18:15
ідді нахй
Ответить
+3
-3
aleks68
05.05.2021 в 19:30
сам там уже бывал?и не раз?
+1
-1


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...