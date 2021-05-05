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Луческу: После того, как чемпионство было завоевано, сложно мотивировать игроков
Итоги матча с Мариуполем от главного тренера Динамо
Фото: UA-Футбол / Автор - Александр Приходько
Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу прокомментировал поединок 25-го тура УПЛ, в котором
- Результат, считаю, по игре. Обе команды создали не очень много моментов. Хозяева поля были очень мотивированы, это было видно и по тому, как они боролись на поле, и по количеству желтых карточек. В то же время у них играющая команда, техничные игроки, которые старались держать мяч внизу и строить атаки через короткий пас. Повторюсь, результат соответствует той игре, которая была на поле. После того, как чемпионство было завоевано, сложно мотивировать игроков. Отсюда и такая игра.
Поле хоть и новое, но мяч двигался довольно непредсказуемо. Особенно когда оно было сухим, то "тормозило" игру. Но я поздравляю хозяев с таким газоном, поскольку он будет держаться и в холодное время года. Очень важно, что такие поля есть и их делают в Украине.
- Супряга был в заявке, но мы не увидели его на поле…
- Если бы я мог, то выпустил бы всех 20 футболистов. Но, к сожалению, у нас только пять замен, тем более после удаления де Пены было довольно сложно делать замены. Я старался дать как можно больше игрового времени тем игрокам, кто будет выступать за свои национальные сборные на Евро, чтобы они подошли к турниру в хорошей форме.
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