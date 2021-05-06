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Шепелев: Не нравится, когда пишут, что я не улыбаюсь

Премьер-лига
(2 голосов)

Хавбек "Динамо" - о том, как относится к критике

Шепелев: Не нравится, когда пишут, что я не улыбаюсь

ФК Динамо

Новина українською

Полузащитник "Динамо" Владимир Шепелев, рассказал, как относится к критике.

"Я слежу и читаю, но не всегда обращаю внимание. Легко говорить со стороны — беги ты сюда, бей туда. Эксперты иногда говорят по делу, но больше нет, чем да. Мне порой кажется, что им диктуют, что нужно сказать или написать, а не высказать свою точку зрения.

Вот мне не нравится, когда пишут, что я не улыбаюсь. Человек в игре всегда должен быть сосредоточен. Мои мысли только о том, как не обрезаться, не пропустить атаку, как лучше отдать передачу. В жизни я улыбаюсь, как и все. И шучу хорошо.

Критику я воспринимаю. Я сам понимаю, когда сыграл хорошо, а когда не очень. Вот я доволен игрой с "Барселоной" на "Камп Ноу", но как открыл и стал читать экспертов, то ужаснулся. Шепелев как всегда, Шепелев не то, Шепелев не смог. Неприятно. Хочется доказать, что я достоин лучшего.

Возможно, если будет предложение уйти в Европу, мне хотелось бы доказать, в первую очередь самому себе, что они не правы, и что я могу", – сказал Шепелев.

Напомним, что ранее сообщалось, что Шепелев из-за травмы рискует пропустить сборы национальной команды к Евро-2020.

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В статье: Динамо (Киев) Владимир Шепелев
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Комментарии (1)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
06.05.2021 в 15:33
Ха-ха-ха.... Он не улыбается!!!
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