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Голкипер Шахтера признан лучшим игроком команды в апреле

Премьер-лига
(1 голосов)

Болельщики отдали предпочтение Анатолию Трубину

Голкипер Шахтера признан лучшим игроком команды в апреле

shakhtar.com

Новина українською

"Шахтер" подвел итоги традиционного голосования, в котором болельщики выбирали игрока месяца.

Победителем опроса стал вратарь Анатолий Трубин, которого выбрали лучшим 84% респондентов. Второе место занял нападающий Жуниор Мораес, третье – полузащитник Майкон.

Отметим, что в апреле Трубин отыграл все 4 матча команды - в двух из них вратарь пропустил 3 мяча и два поединка отстоял "на ноль".

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В статье: Шахтер (Донецк) Анатолий Трубин
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Источник:
ФК Шахтер

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