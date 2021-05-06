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Голкипер Шахтера признан лучшим игроком команды в апреле
Болельщики отдали предпочтение Анатолию Трубину
shakhtar.com
"Шахтер" подвел итоги традиционного голосования, в котором болельщики выбирали игрока месяца.
Победителем опроса стал вратарь
Отметим, что в апреле Трубин отыграл все 4 матча команды - в двух из них вратарь пропустил 3 мяча и два поединка отстоял "на ноль".
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Источник:ФК Шахтер
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