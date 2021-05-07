Символическая сборная 25-го тура УПЛ по версии UA-Футбол

UA-Футбол называет главных героев предпоследнего тура УПЛ и формирует из них символическую сборную. Лидирует "Заря", которая делегировала трех футболистов, по два представителя от "Колоса" и "Шахтера", по одному от "Десны", "Мариуполя", "Ворсклы" и "Руха".

Мацапура - Додо, Петров, Гитченко, Жуниньо - Танковский, Степаненко, Назарина, Богданов - Степанюк, Борячук

Вратарь

Дмитрий Мацапура ("Заря"). На днях появилась информация, что Николой Василем - основным голкипером луганского клуба - интересуется немецкий "Санкт-Паули". Потеря боснийца будет существенной, но не критической. В последних матчах Дмитрий Мацапура доказывает, что он готов если не сразу выйти на первый план, то навязать серьезную конкуренцию Никите Шевченко. "Днепр-1" несколько раз неплохо пробивал по воротам 21-летнего кипера, но тот был начеку, а еще качественно выполнил традиционную черновую работу для вратарей.

Оборона

Додо ("Шахтер"). Правый защитник горняков постоянно терроризировал оборону "Миная" и стал одним из самых полезных игроков матча. Дважды он ассистировал Тарасу Степаненко, отдал передгольовий пас, когда отличился Манор Соломон. А еще мог забить сам, но после его удара головой мяч попал в перекладину.

Кирилл Петров ("Колос"). "Александрия", конечно, имела меньшую мотивацию, чем коваливцы, но как раз груз ответственности мог сыграть с подопечными Костышина злую шутку. Возможно, именно поэтому в самый ответственный момент пенальти взялся исполнять один из самых опытных игроков команды. Кирилл хладнокровно пробил по центру, тогда как кипер бросился в сторону, тем самым "Колос" получил преимущество, которого не отдал до финального свистка. Конечно, Петров много сделал и для защиты собственных ворот - "Александрия" создавала возможности, но в основном через фланги.

Андрей Гитченко ("Десна"). Одним словом - капитан! В первом тайме ключевого матча за место в Лиге конференций инициатива была на стороне "Ворсклы", но спокойная и надежная игра Андрея позволила черниговцам избежать больших неприятностей. Пропущенный гол - больше следствие провала в опорной зоне. А вот после перерыва Гитченко отличился не только у своих ворот, но и сравнял счет, замкнув подачу от Калитвинцева, после чего запер на замок собственную штрафную.

Жуниньо ("Заря"). Игра против "Днепра-1" состоялась в среду, а в четверг луганский клуб подписал новый трехлетний контракт с бразильским защитником. Вряд ли решение было принято на основе матча с днепрянами, но неоспоримым является тот факт, что Жуниньо затерроризировал правый фланг обороны соперника. А еще именно на нем красную карточку заработал Даниил Игнатенко, поэтому "Заря" получила численное преимущество, которым в конечном итоге и воспользовалась.

Полузащита

Вячеслав Танковский ("Мариуполь"). Чемпион в 25-м туре не показал чемпионской игры - "Динамо", очевидно, мыслями уже в финале Кубка. И все же не стоит сбрасывать со счетов и старания азовцев. Танковский достойно противостоял Сидорчуку и Шапаренко, а в середине первого тайма буквально спас команду, когда в подкате выбил мяч из-под ног Карлоса Де Пены. Забей тогда "Динамо", и рассчитывать на очковый багаж команде Маркевича было бы крайне трудно.

Тарас Степаненко ("Шахтер"). Понятно, что закарпатцы не могли создать проблем "Шахтеру" в центре поля. Но Тарас уже давно не является классическим разрушителем - он еще и важный элемент в атаке горняков. В 25-м туре Степаненко записал в свой актив два результативных удара - начал разгром "Миная", замкнув подачу с фланга головой, и завершил его, воспользовавшись хаосом в защите соперника.

Егор Назарина ("Заря"). Кроме заработанного пенальти, который и решил итог матча с "Днепром-1", Егор отдал несколько передач на обострение, постоянно участвовал в атаках, а также добросовестно противостоял наступлениям команды Йовичевича. Собственно, именно благодаря Назарине Виктор Скрипник со спокойной душой может переводить Дмитрия Иванисеню в центр защиты.

Андрей Богданов ("Колос"). Как и в прошлом туре, его игра стала определяющей в положительном для коваливцев результате. Андрей дирижировал действиями партнеров в центре поля, умело противостоял полузащите "Александрии" и записал в свой актив результативную подачу на Ориховского, гол которого снял вопрос о победителе. Вряд ли кто-то будет спорить с тем, что вклад Богданова во втором подряд выходе "Колоса" на международную арену является одним из крупнейших среди полевых игроков.

Атака

Руслан Степанюк ("Ворскла"). В первом круге форвард полтавчан был одним из самых опасных игроков лиги. После перерыва уровень немного упал, но в поединке с "Десной" Руслан снова был в центре внимания. Именно он тонко отпасовал на Тилля, когда тот открыл счет в первом тайме. Мог принести победу своей команде, но с его ударом справился Евгений Паст.

Андрей Борячук ("Рух"). "Осталось поставить такую ​​игру на поток", - писали мы после 23-го тура, в котором форвард стал героем матча против "Мариуполя". И вот он снова попадает в нашу символическую сборную. Чтобы обеспечить победу над "Львовом ", "Руха" понадобилось чуть более 15 минут. Сначала Борячук организовал гол для Притулы, а затем эффектно забил сам, почти в стиле Робина Ван Перси на ЧМ-2014.

Тренер

Александр Рябоконь ("Десна"). Во втором туре подряд тренеру черниговской команды удается изменить ход матча, который складывался явно не в его пользу. "Ворскла" выиграла первый тайм и в целом действовала убедительнее, но после перерыва "Десна" существенно прибавила. Способствовала этому и замена - вместо Дегтярева вышел Безбородко. Черниговцы в итоге отыгрались и имели шансы для того, чтобы выиграть поединок. Финальный свисток зафиксировал ничью, которая оставила "Десну" впереди "Ворсклы". Чтобы прорваться в Лигу конференций, осталось обыграть "Мариуполь" в последнем туре.