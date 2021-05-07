Цирк на дроті. Адвентистам шестнадцатой команды посвящается

Какой-либо смысл в обстоятельном разговоре по поводу матчей тура отпал вчера вечером. Еще до начала игры "Миная" с "Шахтером". Когда появилась информация о том, что она может не состояться. Скажу сразу: тут не будет речи о причинах вчерашнего бардака – они для нас не суть важны. Значение имеют следствия.

Сам по себе "поединок" стоящего на вылет аутсайдера с бессменным участником Лиги чемпионов (или ее квалифайна – без разницы) большого интереса не вызывал. Мы все понимали, чем он должен закончиться – когда "Шахтеру" нужна победа. И все же, с банальной точки зрения турнирной таблицы на его результате был завязан интерес к еще четырем матчам тура.

"Заря", на тот момент, не потеряла теоретических шансов на второе место. "Мариуполь", "Ингулец" и "Олимпик" не были застрахованы от Первой лиги. Двое последних должны были играть в одно время с "Минаем". Мы сейчас не говорим о том, что мог лиш предполагать среднестатистический зритель. Формально же он садился бы к экрану в надежде на интригу.

Да, эта надежда действительно умерла бы последней и, скорее всего, достаточно быстро. Но наивный украинский зритель (если такие еще остались) имел законное право надеяться на чудо. Мало ли там: вдруг "Минай" упрется, забросав поле костьми, а чтобы отобрать очки у нынешнего "Шахтера" не нужно быть семи пядей во лбу. Чем черт не шутит, когда Ахметов спит…

Но когда стало ясно, что закарпатцы выйдут на поле с изрядным опозданием и практически без разминки, да и вообще не больно-то и хотелось им туда выходить, хлипкий карточный домик турнирной интриги рухнул в момент. По принципу домино попадали один за другим камешки во Львове и Кропивницком. И потекла водичка под уже лежачий – в Мариуполе.

То есть, потерян был всякий турнирный интерес к четырем играм тура из семи. Да и победа "Зари" в пятой тоже теряла смысл.

О чем оставалось нам подробно говорить? О схватке "Ворсклы" с "Десной" за пятое место – матче среднего пошиба, который лишь методом исключения может быть признан лучшим в туре? О триумфе "Колоса" над остатками "Александрии" в скучнейшей игре? Собственно, все.

О чем вести речь в понедельник, после 26-го тура?

О тех же "Десне" и "Ворскле"? Первой играть в Мариуполе – это еще куда ни шло, хоть соперник и без мотивации. Но второй-то решать вопросы с … тем же "Минаем". Не вижу смысла даже в параллельном обзоре двух матчей, не говоря уже о туре в целом. Приехали. Последний тур чемпионата обернулся полной профанацией.

Обидно – однозначно не то слово. Гораздо более сильные чувства должны охватывать автора, который весь сезон, из тура в тур, на полном серьезе пытался убедить вас в том, что мы говорим о настоящем соревновании. Должны, но не охватывают. Разве что стыдно. Правда, не мне должно быть. Но тем, кому я переадресовал бы этот стыд, боюсь, данное чувство неведомо.

Закричал он: "Что за шутки!

Еду я вторые сутки,

А приехал я назад,

А приехал в Ленинград!"

Чемпион определяется задолго до финиша, при этом борьба за чемпионство во втором круге отсутствует, как таковая. Третье место, по факту, представляет собой необитаемый бронзовый остров, откуда никуда не денешься. Гонка за Европу в какой-то момент начинает больше напоминать игру в поддавки. И теперь вот известен единственный лузер – неожиданно-то как!!!

А он вообще доиграет?

Вот во что превратился чемпионат Украины в последних турах. Тот самый, что я вам так вдохновенно живописал во всех доступных продвинутому зрителю красках. Почему? Ведь, могу ответственно и в который раз заявить, как человек, занимающийся этим все семь последних тощих лет: до последнего сезона он медленно, но неуклонно прогрессировал.

Примитивно сводить все к одной причине. О "Шахтере" разговор особый и, надеюсь, он еще впереди. "Динамо" аккуратно собрало очки, местами демонстрируя яркую игру, но оценить силу нового чемпиона мы сможем, как всегда, лишь на международном уровне. Еще примерно с десяток команд, скажем так, соответствуют нормативам нынешней УПЛ. Но не без проблем.

Вчерашнее ЧП вынуждает меня вернуться к избитой теме "гнилых местечек", затронутой еще прошлым летом – когда, благодаря телевидению, мы смогли увидеть, какое пополнение ожидает нашу "вышку". Что ж, давайте посчитаем этих цыплят.

Ну, с "Минаем" все ясно. Мыльный пузырь опереточного клуба лопнул, и о нем либо хорошо… а поскольку взять такое неоткуда, стало быть, ничего.

Гордо …надцатый "Ингулец" запомнился максимумом ничьих (наравне с другой сельской командой) и, как правило, минимумом остроты у ворот соперников. Положа руку на сердце, пока еще не стал по нефутбольным причинам откровенно валиться "Минай", больше всего хотелось спровадить вперед в прошлое именно клуб из Петрово.

К слову, будучи под крылом у человека, в чьей компании с неслыханной легкостью из карманов достаются гранаты, в известной степени, команда тоже должна чувствовать себя как на пороховой бочке. И быть готовой в любой момент взлететь на воздух – прекратить существование.

"Рух" на фоне этих двоих способен поразить своей "рухливістю". Однако феномен последних пяти туров, за которые команда и взлетела в десятку лучших со дна донного, объясняется элементарно – календарем. Ее соперниками были те же "гнилые местечки", плюс покатившиеся по наклонной "Мариуполь" с "Олимпиком", плюс депрессивная нынче "Александрия".

Мой напрашивающийся вывод: пополнив лигу на две лишние команды, мы вытянули пустышку. При этом возрос удельный вес команд с невысоким качеством игры. И соответственно, матчей с их участием. А в список потенциальных "якорей" лиги я занес бы также "Олимпик" и (да-да!!!) "Львов". С учетом самодурства их владельцев.

Первый пустился во все тяжкие после того как у него отобрали уже казалось бы приятно оттягивавшие карман премиальные третьей стороны. И до сих пор странным образом за это адекватно не наказан. Более того, он активно излагает свою позицию и рядится в тогу прокурора. А ведь его команда идет ко дну никак не стараниями судей – это результат тренерской чехарды.

Во втором случае, наблюдая бестолковость клубной политики за все время его присутствия в УПЛ, я бы не обольщался "бессмертием" Львова. Очень может статься, что и оно будет иметь недолгий срок. Пути президентовы неисповедимы…

Ну, уж "Мариуполю"-то костыли подставят – позевывая, скажете вы. Наверное, но в контексте очевидного, как по мне, ослабления интереса Ахметова к "Шахтеру" это отнюдь не медицинский факт.

И вот на таком-то "благодатном" фоне, когда нет-нет, да и раздаются тревожные сигналы даже из стана клубов первой восьмерки, мы продолжаем расширять УПЛ дальше. В угоду столь же ширящемуся движению адвентистов шестнадцатой команды. Упрямо закрывая глаза на все: шестнадцать – и никаких бананов!!!

Что ж, давайте посмотрим, что день грядущий нам готовит – какого пополнения стоит ожидать из первой лиги в этом году. На беглый взгляд, это уже никакие не "гнилые местечки".

Похоже на то, что УПЛ никуда не денется от "Вереса". Что ж, в Кубке он себя зарекомендовал неплохо и лидирует уверенно. Не забудем однако, что речь идет о первом месте – команде, которая в любом случае зашла бы в "вышку". Кстати, напомню: в прошлом сезоне такой командой был пресловутый "Минай".

"Черноморец". Как одессит, могу сказать, что игра у команды нестабильная, тренер сыроват, а некоторые судейские решения в ее пользу вызывают вопросы даже у ее болельщиков. Что, к слову, весьма странно: хозяину оно вроде бы и ни к чему. А насчет возможной продажи клуба – мальчик так часто кричал: "Волки!", что нормальные люди его теперь и не слушают.

С другой стороны, напрягают участившиеся слухи о некоем сотрудничестве с "Динамо". То тренера киевской молодежки нам сватают, а теперь вот – и ее состав в придачу. Выводы о пользе столь замечательной команды для УПЛ делайте сами. А что, идейка вполне в духе Луческу. Искренне надеюсь, что это окажется фейком, но ничему не удивлюсь.

Гипотетическое превращение одесского клуба в "Мариуполь" киевского розлива чревато полнейшей дискредитацией в глазах украинских любителей футбола. А тому, кто уже давно похоронил настоящий "Черноморец", осталось только кощунственно сплясать на его костях. Чтобы самые ярые из фанатов, исторически ненавидящих Киев, в гробах попереворачивались.

"Металлист 1925". Еще одна попытка создания народного клуба. Честь и хвала инициаторам, но, как показывает жизнь, такие проекты на уровне УПЛ долго не тянут. К тому же, с появлением "Металла" имени Ярославского и стремлением его в "вышку", шансы другой команды для Харькова потихоньку начинают устремляться к нулю. Да и пройдет ли она?

"Агробизнес" - вот эти смотрятся реальнее. Но, навскидку, пахнет "гнилыми местечками". И лично мне весьма любопытно, куда и каким образом испарилось пожизненное отстранение от футбола президента клуба? Как говорил нынешний президент страны: героям можно? А нам уже полным ходом вещают о том, как тот чудесно печет хлеб и водит автобус со своей командой.

То-то Гельзин в ус не дует. Ведь его коллега, ни много ни мало, даже позволяет себе ценные инициативы по внесению изменений в регламент Кубка, напрямую общаясь с президентом УАФ.

Из прочих наиболее подходящей кандидатурой выглядит "Волынь", у которой, якобы, есть все для участия в УПЛ. Пока что кроме должного количества очков. Что касаемо "Николаева", то у него по жизни ничего для этого не было. К глубокому сожалению и без злорадства, соседи.

Словом, картина маслом шобы бодрящая, так не очень. Но это ничего, для наших адвентистов главное, чтобы цифры сошлись. Их номер – шестнадцать, но за клиентами они не следят. А выгребать потом из этой ямы нам – тем, кто вынужден смотреть на все это удовольствие.

Цирк на дроті триває…