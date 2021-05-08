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Яна Суркис: За последние 10 лет предложений о продаже Динамо папе не поступало

Премьер-лига
(1 голосов)

Клуб остается в надежных руках

Яна Суркис: За последние 10 лет предложений о продаже Динамо папе не поступало

instagram.com/y.surkis777

Новина українською

Младшая дочь президента киевского "Динамо" Игоря Суркиса Яна рассказала, готов ли ее отец продать столичный клуб.

"Тут вопрос стоит не в том, когда и кому папа продаст "Динамо". Я думаю, вопрос в том, кто возьмет на себя такую ответственность - обеспечивать такую команду как "Динамо" Киев.

Множество примеров есть и в украинском футболе, когда за огромные деньги покупали команду, а в итоге она уходила в небытие.

Сейчас нет таких людей, которые готовы взять на себя такую ответственность. Насколько я знаю, папе за последние 10 лет предложений о продаже "Динамо" не поступало", - рассказала Яна Суркис.

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В статье: Игорь Суркис Динамо (Киев)
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Источник:
ТК Футбол

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