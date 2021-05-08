Яна Суркис: За последние 10 лет предложений о продаже Динамо папе не поступало

Младшая дочь президента киевского " Динамо " Игоря Суркиса Яна рассказала, готов ли ее отец продать столичный клуб.

"Тут вопрос стоит не в том, когда и кому папа продаст "Динамо". Я думаю, вопрос в том, кто возьмет на себя такую ответственность - обеспечивать такую команду как "Динамо" Киев.

Множество примеров есть и в украинском футболе, когда за огромные деньги покупали команду, а в итоге она уходила в небытие.

Сейчас нет таких людей, которые готовы взять на себя такую ответственность. Насколько я знаю, папе за последние 10 лет предложений о продаже "Динамо" не поступало", - рассказала Яна Суркис.