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Яна Суркис: За последние 10 лет предложений о продаже Динамо папе не поступало
Клуб остается в надежных руках
instagram.com/y.surkis777
Младшая дочь президента киевского "
"Тут вопрос стоит не в том, когда и кому папа продаст "Динамо". Я думаю, вопрос в том, кто возьмет на себя такую ответственность - обеспечивать такую команду как "Динамо" Киев.
Множество примеров есть и в украинском футболе, когда за огромные деньги покупали команду, а в итоге она уходила в небытие.
Сейчас нет таких людей, которые готовы взять на себя такую ответственность. Насколько я знаю, папе за последние 10 лет предложений о продаже "Динамо" не поступало", - рассказала Яна Суркис.
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