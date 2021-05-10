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Ингулец планирует играть на своем новом стадионе с сентября

Премьер-лига
(1 голосов)

Лавриненко - о строительстве стадиона в Петрово

Ингулец планирует играть на своем новом стадионе с сентября

Фото: ФК Ингулец

Новина українською

Главный тренер "Ингульца" Сергей Лавриненко рассказал, когда закончится строительство стадиона в Петрово.

– Есть ли у вас информация, когда команда будет играть на своем стадионе?

– Наверное, я ничего нового не скажу. Президент часто на эту тему общается с прессой. Он хочет новый чемпионат начать на новом стадионе. Там же нужны согласования, разрешения, документация. Насколько мне сказали, физически все можно сделать. Постараются до августа или начала сентября закончить строительство, чтобы мы уже начинали играть там. Газон там прекрасный: буквально на этой неделе мы там были, поле – идеальное", - рассказал Лавриненко.

Читайте также"В Петровом будет рабочий лифт". Поворознюк - о строительстве нового стадиона Ингульца
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В статье: Ингулец (Петрово) Сергей Лавриненко
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Источник:
ФК Шахтер

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Комментарии (2)
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rjhxb61@ukr.net (киев)
10.05.2021 в 12:14
Интересно было бы взглянуть на "почти достроенный стадион". Но, блин, Петрово что, - в другой галактике? Хотя бы один полу-журналист, полу-блогер , полупокер сфотографировал строящуюся арену!))) Или Поворознюк никого на выстрел не подпускает?
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Puchkah (Петрове)
10.05.2021 в 12:42
Зайди на сайт ФК"Інгулець" і побачиш.
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