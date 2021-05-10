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Ингулец планирует играть на своем новом стадионе с сентября
Лавриненко - о строительстве стадиона в Петрово
Фото: ФК Ингулец
Главный тренер "Ингульца" Сергей Лавриненко рассказал, когда закончится строительство стадиона в Петрово.
– Есть ли у вас информация, когда команда будет играть на своем стадионе?
– Наверное, я ничего нового не скажу. Президент часто на эту тему общается с прессой. Он хочет новый чемпионат начать на новом стадионе. Там же нужны согласования, разрешения, документация. Насколько мне сказали, физически все можно сделать. Постараются до августа или начала сентября закончить строительство, чтобы мы уже начинали играть там. Газон там прекрасный: буквально на этой неделе мы там были, поле – идеальное", - рассказал Лавриненко.
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