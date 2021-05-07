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"В Петровом будет рабочий лифт". Поворознюк - о строительстве нового стадиона Ингульца

Премьер-лига
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Однако подрядчики задерживают дело

"В Петровом будет рабочий лифт". Поворознюк - о строительстве нового стадиона Ингульца

Фото: Официальный сайт Ингульца

Новина українською

Президент "Ингульца" Александр Поворознюк рассказал, как проходит процесс строительства нового стадиона в Петровом, а также пообещал кадровое усиление перед следующим сезоном.

"Окна для нового стадиона ждут, все ждет, все оплатили, а делать ничего не можем, потому что нас подрядчики задерживают на 3 месяца. Поэтому у нас и задержка строительства.

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Хочу, чтобы новый сезон мы начали на своем стадионе, если разрешат. Потому что проблема вся будет заключаться в том, что надо будет облагородить территорию вокруг стадиона. А так стадион будет соответствовать всем нормам. Единственное, в Петровом будет первый лифт, который будет работать.

Мы со всеми футболистами откровенны до конца. Я всем игрокам, которые вышли в Премьер-лигу дал шанс. Потому что я это обещал. Вышли, попробовали - ну не получается. Там где мы сейчас находимся - это не мой стиль, не мои мечты и желания. Мы будем усиливаться и делать это будем серьезно. Думаю максимум 50% команды мы поменяем", - заявил Поворознюк.

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В статье: Ингулец (Петрово) Александр Поворознюк
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Источник:
ТК Футбол

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