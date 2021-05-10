Скрипник: Очень довольны этим сезоном. Заря завершила на мажорной ноте, обыграв принципиального оппонента

Главный тренер "Зари" Виктор Скрипник прокомментировал победу над "Александрией" (2:1) в 26-м туре УПЛ.

- Мы выиграли и очень этому рады. Теперь готовимся к Кубку. Половина основных ребят у нас сегодня (9 мая - прим.) не были задействованы, и хорошая возможность появилась посмотреть молодёжь. Именно не просто на тренировках или товарищеских играх.

Большой ребятам комплимент. Вышли, не стушевались, показали, что умеют. Ошибки всегда бывают, есть и будут, но мы очень довольны этим сезоном и на мажорной ноте закончили, обыграв принципиального соперника, попившего у нас достаточно крови в прошлом и этом сезоне. Мы довольны. Готовимся дальше.

- Оцените игру молодых игроков.

- Рэймонд Овусу – атакующий игрок, обладающий хорошей техникой. Недавно ему исполнилось 18 лет. Он у нас выделяется в Ю-19, имеет хорошее понимание футбола. Мы обращаем на него внимание. Он часто тренируется с нами. Точно так же, как и Денис Нагнойный, который вышел и отдал голевую передачу сегодня (9 мая - прим.). Про Даниила Алефиренко вы уже можете сами составить картинку. Он игрок сборной, с нами тренируется уже больше года. Выходил на замены. Сегодня (9 мая - прим.) поздравляем его с дебютным голом.

Это та молодёжь, на которую рассчитываем в будущем. Юра Дудник – центральный защитник, который тоже с нами. Хорошо, что была возможность дать им шанс сыграть в УПЛ. Кроме того, есть у нас ещё ребята, которых мы держим "на карандаше". Но о них узнаете чуть позже, - отметил Скрипник.

Напомним, что "Заря" сохранила 3-е место в УПЛ и завоевала бронзовые медали. 13 мая команде Виктора Скрипника предстоит сыграть в финале Кубка Украины с киевским "Динамо".