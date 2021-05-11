Аномальный Шахтер, рекорд Ворсклы и претензии Селезнева. Бомбардирские хроники сезона

Завершившийся сезон УПЛ стал достаточно результативным: в 181 проведенном поединке* был забит 481 мяч, что составило в среднем по 2,66 гола за игру. Это пятый показатель за всю историю чемпионатов Украины. Рекорд, 2,77 гола за игру, был установлен год назад.

Но вот на индивидуальные бомбардирские достижения сезон-2020/21 оказался на редкость скупым. Достаточно сказать, что трио лучших бомбардиров первенства – Владислав Кулач из "Ворсклы", динамовец Виктор Цыганков и Анатолий Нуриев из "Миная" – совместными усилиями забили всего 37 голов (15, 12 и 10 соответственно). Скромнее, чем сейчас, общий "улов" у тройки главных снайперов чемпионата прежде случался лишь дважды.

Рекордно "засушливым" стал сезон-2001/02, когда Сергей Шищенко из донецкого "Металлурга", Виталий Пушкуца из "Металлиста" и динамовец Александр Мелащенко втроем отметились 32 точными ударами (12, 11 и 9 соответственно).

А спустя пять лет Александр Гладкий ("Харьков"), Васил Гигиадзе ("Кривбасс") и Сергей Корниленко ("Днепр") сообща забили 34 (13+11+10) гола. В целом же, тройка лучших бомбардиров ЧУ в пятый раз в истории не смогла добраться до отметки в 40 мячей за сезон. Для сравнения: самым урожайным для топ-3 снайперов УПЛ выдался сезон-2002/03, когда динамовец Максим Шацких, горняк Алексей Белик и днепрянин Олег Венглинский в сумме наколотили 62 (22+21+19) гола.

Следствием столь неубедительных личных показателей стал тот факт, что лишь одному из старожилов УПЛ, "Ворскле", в завершившемся чемпионате удалось обзавестись новым клубным рекордом за сезон. Лучший снайпер первенства Владислав Кулач, забив 15 голов, на один мяч превзошел достижение Сергея Чуйченко, установленное в первенстве-1996/97. Ну а для дебютантов элитного дивизиона "Миная", "Ингульца" и "Руха" голевые "зарубки", сделанные их лучшими голеадорами – Анатолием Нуриевым (10), Младеном Бартуловичем (7) и Даниилом Кондраковым (5) соответственно, автоматически стали рекордными ориентирами на будущее.

Чтобы развить тему, мы решили сравнить показатели лучших бомбардиров нынешнего сезона в других командах УПЛ с достижениями их предшественников-одноклубников. И вот, что получилось.

Помимо четырех упомянутых команд, еще одному коллективу удалось повторить клубное достижение – "Олимпику". Но если лучший снайпер дончан в сезоне-2018/19 Максим Дегтярев забил 8 голов по итогам всего чемпионата, то Шахаб Захеди в минувшем первенстве смог добраться до этой же отметки уже за первый круг (в том числе, отметившись двумя дублями). И быть бы новому рекорду, но зимой иранский форвард сменил клубную прописку, перебравшись в "Зарю". А там прицел у него явно сбился, и в весенней части сезона Шахаб смог отметиться лишь двумя точными ударами. В итоге, на финише бомбардирской гонки иранец разделил 3-4 места с Анатолием Нуриевым из "Миная", но уступил ужгородцу из-за большего числа проведенных матчей.

В остальных девяти командах УПЛ клубные достижения остались незыблемыми. Причем, что удивительно, самым большим "недолетом" до рекорда былых времен "отметились" футболисты "Шахтера": 9 голов Манора Соломона – это почти в три раза меньше, чем было у Генриха Мхитаряна (25) в сезоне-2012/13. Как следствие, впервые за десять лет в тройке лучших бомбардиров первенства не оказалось "горняка". В предыдущий раз такое случалось в сезоне-2010/11, когда Луис Адриано с десятью голами финишировал на седьмом месте. Все последующие годы представители "оранжево-черных" неизменно попадали в топ-2 снайперов-лауреатов, восемь раз побеждая в номинации. А чтобы лучший снайпер "Шахтера" забил за сезон меньше десяти мячей – такое случилось лишь в четвертый раз за всю историю чемпионатов Украины.

В разы отстали от рекордных показателей игроки "Александрии" (четыре гола Артема Ситало против десяти у Максима Третьякова год назад), "Львова" (четыре мяча Луиса Альваро против девяти у Бруно Дуарте, 2018/19) и "Днепра-1" (семь голов Марио Чуже против четырнадцати у Владислава Супряги, 2019/20), почти в два раза недотянули до верхней планки и динамовцы (двенадцать мячей Виктора Цыганкова против 22 у Сергея Реброва, 1997/98).

Отдельно стоит отметить показатели "Колоса". По ходу чемпионата казалось, что в команде, успешно сражающейся за место в еврокубках, найдется игрок, способный улучшить вполне осязаемый прошлогодний рекорд Владимира Лысенко в шесть забитых мячей. Но по итогу это достижение устояло, а ближе всех к нему подобрался опальный Евгений Селезнев, проведший за "хлеборобов" в чемпионате всего десять матчей.

А вот так выглядит полная сравнительная таблица бомбардирских достижений нынешнего сезона на фоне клубных рекордов

Также отметим, что завершившийся сезон внес некоторые изменения в список топ-10 бомбардиров ЧУ всех времен. Евгений Селезнев, занимающий в этом рейтинге третье место, забив пять мячей за "Колос", довел общее число своих голов до 116, и теперь он лишь на семь точных ударов отстает от Сергея Реброва и на восемь – от Максима Шацких. Жуниор Мораес, хотя и провел не самый удачный сезон (да еще и получил в конце серьезную травму), но шесть забитых мячей позволили ему обойти в списке лучших Андрея Ярмоленко и стать пятым футболистом в истории, достигшим отметки в 100 забитых мячей в ЧУ. Сейчас на счету натурализованного бразильца 102 точных удара и пятое место в сводной таблице. Наконец, новым лицом в топ-10 стал Александр Гладкий. Став с девятью забитыми мячами лучшим бомбардиром сезона в составе "Зари", форвард-ветеран довел общее число своих голов в ЧУ до 93, благодаря чему поднялся с одиннадцатого на восьмое место в рейтинге.