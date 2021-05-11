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Официально: Львов продлил контракт с главным тренером
Новое соглашение специалиста рассчитано на три года
Фото: ПФК Львов
Руководство "Львова" продлило контракт с главным тренером Анатолием Бессмертным. Об этом сообщает пресс-служба львовского клуба.
По итогам встречи стороны договорились продлить контракт с 52-летним специалистом еще на 3 года.
Стоит отметить, что именно с действующим главным тренером в сезоне, который прошел "сине-золотые львы" получили наиболее удачные результаты. Команда вышла из последней позиции и в итоге заняла 8 место в турнирной таблице чемпионата Украины.
"Горожане" завершали сезон с шестиматчевой беспроигрышной домашней серией (4 победы, 2 ничьи), а такая победа, как в матче с донецким "Шахтером" (3:2), безусловно, запомнится надолго.
Напомним, что Анатолий Бессмертный был назначен на пост главного тренера в начале марта текущего года.
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