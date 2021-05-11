  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Официально: Львов продлил контракт с главным тренером
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Официально: Львов продлил контракт с главным тренером

Премьер-лига
(1 голосов)

Новое соглашение специалиста рассчитано на три года

Официально: Львов продлил контракт с главным тренером

Фото: ПФК Львов

Новина українською

Руководство "Львова" продлило контракт с главным тренером Анатолием Бессмертным. Об этом сообщает пресс-служба львовского клуба.

По итогам встречи стороны договорились продлить контракт с 52-летним специалистом еще на 3 года.

Стоит отметить, что именно с действующим главным тренером в сезоне, который прошел "сине-золотые львы" получили наиболее удачные результаты. Команда вышла из последней позиции и в итоге заняла 8 место в турнирной таблице чемпионата Украины.

"Горожане" завершали сезон с шестиматчевой беспроигрышной домашней серией (4 победы, 2 ничьи), а такая победа, как в матче с донецким "Шахтером" (3:2), безусловно, запомнится надолго.

Напомним, что Анатолий Бессмертный был назначен на пост главного тренера в начале марта текущего года.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ФК Львов Анатолий Бессмертный
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ПФК Львов

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Serega1111 (Киев)
11.05.2021 в 11:50
Заслужил. Желаю доработать до конца контракта, а это в связи с прибабаханым руководством клуба будет непросто...
Ответить
+2
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...