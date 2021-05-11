Набег викинга завершен: Звездный новичок Руха покинет львовскую команду

Львовский "Рух" в межсезонье расстанется не только с нападающим Николаем Кухаревичем.

Самый именитый зимний новичок "Руха" - исландский легионер Рагнар Сигурдссон, у которого контракт с клубом заканчивается 30 июня, больше не будет выступать за львовян. Об этом сообщает Meta-ratings.

Отметим, что в составе львовского клуба 34-летний защитник во всех турнирах провел 1 матч, результативными действиями не отличился.

Летом заканчиваются соглашения с "Рухом" еще у восьми футболистов, однако пока сложно сказать, кому из них предложат остаться во Львове. Многое будет зависеть от того, как селекционная служба "Руха" отработает на трансферном рынке в ближайшее время.

По информации источника, футболисты "Руха" возвращаются из отпуска в середине июня.

Напомним, что команда Ивана Федыка финишировала в чемпионате УПЛ на десятом месте, набрав 28 очков.