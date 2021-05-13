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Кулач: Писали о Динамо, но я также впервые это увидел и сам был в шоке

Премьер-лига
(1 голосов)

"Возможно, останусь в Ворскле. Возможно, куда-то перейду"

Кулач: Писали о Динамо, но я также впервые это увидел и сам был в шоке

Новина українською

Форвард "Ворсклы" и лучший бомбардир УПЛ Владислав Кулач поделился планами о своем будущем.

– Полтава – это мой второй дом. Здесь, в команде, я чувствую себя очень хорошо, уверенно в себе. Поэтому, конечно, мне бы хотелось провести всю жизнь и карьеру в Полтаве. Но я не знаю, что будет дальше. Сейчас – отдых, отпуск. У меня заканчивается контракт, поэтому будем разговаривать.

– Действительно, ваш контракт с "Ворсклой" заканчивается 30 июня. Все переговоры – после отпуска?

– Возможно, во время отпуска. Потому что нужно определяться с будущим. Хочется определиться как можно быстрее, не затягивая. А уже потом со свежими мыслями готовиться к сборам, понимать – что и куда. Постараемся решить все в ближайшее время.

– В последние дни вокруг вас много слухов: писали о "Динамо", а Александр Денисов утверждал, мол, вы хотите продолжить карьеру в Европе. Что из этого правда?

– Знаете, сейчас, конечно, много слухов ходит, потому что есть интерес, да. Я этого не скрываю – есть интерес от клубов. Писали о "Динамо", но я также впервые это увидел и сам был в шоке. Но такая работа журналистов – написать, украсить. Я отношусь к этому нормально.

Относительно европейских клубов – да, но чтобы сказать конкретно, что и куда, не могу. Какие-то разговоры, какие-то слухи, но пока я в отпуске. Постараемся определиться в ближайшее время. Возможно, останусь в "Ворскле". Возможно, куда-то перейду.

Сейчас сам ничего не знаю. А то, что пишут... Мне кажется, такая ситуация возникает каждое трансферное окно.

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В статье: Ворскла (Полтава) Динамо (Киев) Владислав Кулач
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Источник:
football24

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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
13.05.2021 в 21:55
отдыхай не спеши --бери семью и все вместе к тёще на блины
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