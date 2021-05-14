Скрипник: Уверен, что руководство Зари приложит все усилия, чтобы сохранить костяк команды

Главный тренер " Зари " Виктор Скрипник после кубкового матча с Динамо (0:1) рассказал о ближайших планах команды.

- Сейчас будет собираться сборная Украины. Вас как клубного тренера устраивает тот факт, что ни один представитель команды не вызван в сборную?

- У меня не было разговора с тренером сборной. Каждый тренер видит всё по-своему, мы должны уважать его решение. Мы не кричим, что у нас самые лучшие игроки. Вызывать их или нет это уже дело главного тренера сборной. Значит, чего-то нашим ребятам не хватает.

-Сейчас очень много новостей о некоторых игроках из команды, что вскоре они должны покинуть клуб и про ваше назначение в другую команду так же ходят новости. Как вы это прокомментируете?

- Те, кто пишут эти новости, у них и спросите насчёт этого. Слухи — это дело нехитрое. У нас достаточно солидный клуб, по украинским меркам, который хочет дальше развиваться. Я уверен, что руководство приложит все усилия для того, чтобы сохранить в команде этих ребят и развивать клуб дальше.

- Вы говорите, что команда развивается. Третье место – это высшая ступень для команды?

- В прошлом сезоне третье место мы заняли в последнем туре. За тот титул мы упорно боролись с сильными командами, и добились своего. В этом сезоне нам легче досталось это место. Так же мы сделали шаг вперёд, попали в финал Кубка Украины, у нас идёт по нарастающей. А что там, в будущем покажет только время. Желания очень много, но всё зависит от того, как будет проходить следующий сезон. Хотелось бы, конечно, чтобы все факторы игры улучшились. Опыт, который мы набираем в еврокубках, безумно важен для нас. Думаю, все помнят, как мы начали прошлый сезон еврокубковый - с трёх поражений, но собрали всю волю в кулак и оставшиеся три матча сыграли на хороший результат. Этот тот опыт, который ты не получишь, лёжа на диване. Нужно играть и усовершенствоваться, чему мы всегда рады. Сезон удачный, будем смотреть дальше, что нас ожидает.

- Есть планы на межсезонье?

- Мы собираемся 15 июня, на 25-е запланирован вылет на сбор - и все закрутится заново.