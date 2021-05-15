Иван Кузьменко: Меня никто президентом в Александрии не назначал

22-летний сын президента "Александрии" Иван Кузьменко прокомментировал свое возможное назначение на пост президента клуба:

"- Вся администрация отправлена ​​в отставку - это правда.

- Подтвердите или опровергните информацию о том, что вы станете самым молодым президентом в украинском футболе.

- Не могу комментировать без подтверждения официальных источников. В футбольном клубе есть директор и президент. Меня лично ни первый, ни второй не назначал. Как будет завтра или послезавтра - я не знаю.

- Вы такую ​​перспективу рассматриваете?

- Я человек амбициозный, рассматриваю все возможности, даже - стать абсолютным чемпионом мира по боксу.

- Кто будет новым тренером "Александрии"?

- Это лучше спросить у руководства. Я знаю, что кандидатура утверждена, кто именно - мне неизвестно", - сказал Иван Кузьменко.