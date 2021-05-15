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Иван Кузьменко: Меня никто президентом в Александрии не назначал
"Горожане" все еще обновляются
Футбол 1/Автор невідомий
22-летний сын президента "Александрии" Иван Кузьменко прокомментировал свое возможное назначение на пост президента клуба:
"- Вся администрация отправлена в отставку - это правда.
- Подтвердите или опровергните информацию о том, что вы станете самым молодым президентом в украинском футболе.
- Не могу комментировать без подтверждения официальных источников. В футбольном клубе есть директор и президент. Меня лично ни первый, ни второй не назначал. Как будет завтра или послезавтра - я не знаю.
- Вы такую перспективу рассматриваете?
- Я человек амбициозный, рассматриваю все возможности, даже - стать абсолютным чемпионом мира по боксу.
- Кто будет новым тренером "Александрии"?
- Это лучше спросить у руководства. Я знаю, что кандидатура утверждена, кто именно - мне неизвестно", - сказал Иван Кузьменко.
Напомним, что "Александрия" продолжает перезагружаться. Кроме наставника Владимира Шарана клуб покинули почти все работники администрации, кроме директора Дмитрия Китаева.
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