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Иван Кузьменко: Меня никто президентом в Александрии не назначал

Премьер-лига
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Иван Кузьменко: Меня никто президентом в Александрии не назначал

Футбол 1/Автор невідомий

Новина українською

22-летний сын президента "Александрии" Иван Кузьменко прокомментировал свое возможное назначение на пост президента клуба:

"- Вся администрация отправлена ​​в отставку - это правда.

- Подтвердите или опровергните информацию о том, что вы станете самым молодым президентом в украинском футболе.

- Не могу комментировать без подтверждения официальных источников. В футбольном клубе есть директор и президент. Меня лично ни первый, ни второй не назначал. Как будет завтра или послезавтра - я не знаю.

- Вы такую ​​перспективу рассматриваете?

- Я человек амбициозный, рассматриваю все возможности, даже - стать абсолютным чемпионом мира по боксу.

- Кто будет новым тренером "Александрии"?

- Это лучше спросить у руководства. Я знаю, что кандидатура утверждена, кто именно - мне неизвестно", - сказал Иван Кузьменко.

Напомним, что "Александрия" продолжает перезагружаться. Кроме наставника Владимира Шарана клуб покинули почти все работники администрации, кроме директора Дмитрия Китаева.

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В статье: Александрия
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